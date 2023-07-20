Ничья с Жириновским и игра из космоса: самые интересные факты о шахматах

Кстати, 19 лет назад, 20 июля 2004 году такой сеанс в честь праздника дал чемпион мира Анатолий Карпов. Среди прочих он сыграл в ничью с политиком Владимиром Жириновским. В честь праздника мы собрали несколько любопытных фактов о шахматах и шахматистах.
История шахмат берет свое начало еще с первых веков нашей эры — доподлинно неизвестно, когда именно, но игра появилась в Древней Индии, оттуда перекочевала на Ближний Восток, а далее в Европу. По крайней мере, такова общепризнанная версия. Первое упоминание о шахматной партии датируется документом 900 года нашей эры — багдадский летописец записал эпизод игры со своим учеником.
За более чем тысячелетнюю историю шахматы серьезно изменились. Например, появилось правило, что первым ходом пешка может пойти сразу на две клетки вперед, а по настоянию королевы Изабеллы Испанской ферзь (или королева) стал самой сильной фигурой на поле. В разные времена существовали самые разные модификации фигуры: например, с драконами, гренадерами, танками и даже атомной бомбой!
На протяжении веков шахматы были очень популярной игрой — ее любили, например, Данте Алигьери, Галилео Галилей, Вольтер, кардинал Ришелье, Александр Пушкин, Лев Толстой и многие другие. Сегодня шахматами увлекаются, например, голливудские актеры Уилл Смит и Вуди Харрельсон, бизнесмены Билл Гейтс и Сергей Галицкий, а также боец Федор Емельяненко.
Среди правителей разных эпох также было много страстных любителей шахмат: например, Тимур Тамерлан и Петр I. А вот два монарха придумали для себя дополнительное, «императорское», ограничение. Карл XII и Наполеон Бонапарт считали, что королю ни в коем случае не надлежит прятаться за подданными, поэтому они никогда не делали рокировок.
Удивительно, но играть в шахматы в разное время считалось позорным как для мужчин, так и для женщин. Например, знаменитый «Домострой» запрещал мужчинам праздно проводить время и обещал лентяям страшную кару после смерти. Среди праздных занятий были как ведовство, так и игра в шахматы. А еще в конце XIX века в европейском обществе считали, что женщине играть в шахматы просто неприлично.
Изначально в шахматы играли без часов и ограничений по времени. Однако даже после введения на турнирах механических часов случалось всякое. Например, в 1989 году в Сербии сыграли партию продолжительностью более 20 часов, а бразилец Франсиско Троису однажды раздумывал над своим ходом более двух часов!
Шахматы пронизывают не только время, но и пространство. Например, в 1970 году состоялась партия «Космос — Земля». Тогда экипаж советского корабля «Союз-9» сыграл вничью со своими коллегами из центра подготовки космонавтов.
На протяжении всей своей истории шахматы привлекали внимание математиков. Этот феномен не обошел стороной и Алана Тьюринга — ученого, который создал машину, взломавшую немецкий шифратор Enigma. Малоизвестный факт, но после Второй мировой войны Тьюринг создал еще и первую компьютерную программу для игры в шахматы. Однако машины того времени не были способны совершить расчеты для нее, поэтому ученый занялся этим самостоятельно.
Менее, чем за полвека, компьютеры совершили невероятный рывок в плане шахмат. Уже в 1997 году компьютер Deep Blue обыграл чемпиона мира Гарри Каспарова, а 9 лет спустя машина Deep Fritz повторила это достижение с новым чемпионом, Владимиром Крамником.
Несмотря на кажущуюся простоту шахматы — это невероятно сложная игра. Уже после первого хода обоих игроков существует 400 возможных расстановок на доске, а после того, как соперники сделают по три хода, число таких комбинаций составит уже 121 миллион. Считается, что общее количество комбинаций в шахматах составляет 10 в 120 степени — это так называемое число Шеннона и оно больше предположительного числа атомов во Вселенной!
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