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11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ничья с Жириновским и игра из космоса: самые интересные факты о шахматах

20 июля весь мир отмечает Международный день шахмат. Благодаря усилиям Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 1966 года этот праздник отмечают более чем в 170 странах. В этот день принято проводить различные тематические мероприятия и соревнования, среди которых, например, сеансы одновременной игры.

Источник: Jeswin Thomas/CC0

Кстати, 19 лет назад, 20 июля 2004 году такой сеанс в честь праздника дал чемпион мира Анатолий Карпов. Среди прочих он сыграл в ничью с политиком Владимиром Жириновским. В честь праздника мы собрали несколько любопытных фактов о шахматах и шахматистах.

Тысячелетняя игра

История шахмат берет свое начало еще с первых веков нашей эры — доподлинно неизвестно, когда именно, но игра появилась в Древней Индии, оттуда перекочевала на Ближний Восток, а далее в Европу. По крайней мере, такова общепризнанная версия. Первое упоминание о шахматной партии датируется документом 900 года нашей эры — багдадский летописец записал эпизод игры со своим учеником.

Эволюция фигур

За более чем тысячелетнюю историю шахматы серьезно изменились. Например, появилось правило, что первым ходом пешка может пойти сразу на две клетки вперед, а по настоянию королевы Изабеллы Испанской ферзь (или королева) стал самой сильной фигурой на поле. В разные времена существовали самые разные модификации фигуры: например, с драконами, гренадерами, танками и даже атомной бомбой!

Великие шахматисты

На протяжении веков шахматы были очень популярной игрой — ее любили, например, Данте Алигьери, Галилео Галилей, Вольтер, кардинал Ришелье, Александр Пушкин, Лев Толстой и многие другие. Сегодня шахматами увлекаются, например, голливудские актеры Уилл Смит и Вуди Харрельсон, бизнесмены Билл Гейтс и Сергей Галицкий, а также боец Федор Емельяненко.

Королевские ходы

Среди правителей разных эпох также было много страстных любителей шахмат: например, Тимур Тамерлан и Петр I. А вот два монарха придумали для себя дополнительное, «императорское», ограничение. Карл XII и Наполеон Бонапарт считали, что королю ни в коем случае не надлежит прятаться за подданными, поэтому они никогда не делали рокировок.

Игра полов

Удивительно, но играть в шахматы в разное время считалось позорным как для мужчин, так и для женщин. Например, знаменитый «Домострой» запрещал мужчинам праздно проводить время и обещал лентяям страшную кару после смерти. Среди праздных занятий были как ведовство, так и игра в шахматы. А еще в конце XIX века в европейском обществе считали, что женщине играть в шахматы просто неприлично.

Некуда спешить

Изначально в шахматы играли без часов и ограничений по времени. Однако даже после введения на турнирах механических часов случалось всякое. Например, в 1989 году в Сербии сыграли партию продолжительностью более 20 часов, а бразилец Франсиско Троису однажды раздумывал над своим ходом более двух часов!

Космическая история

Шахматы пронизывают не только время, но и пространство. Например, в 1970 году состоялась партия «Космос — Земля». Тогда экипаж советского корабля «Союз-9» сыграл вничью со своими коллегами из центра подготовки космонавтов.

Победитель «Энигмы»

На протяжении всей своей истории шахматы привлекали внимание математиков. Этот феномен не обошел стороной и Алана Тьюринга — ученого, который создал машину, взломавшую немецкий шифратор Enigma. Малоизвестный факт, но после Второй мировой войны Тьюринг создал еще и первую компьютерную программу для игры в шахматы. Однако машины того времени не были способны совершить расчеты для нее, поэтому ученый занялся этим самостоятельно.

Время машин

Менее, чем за полвека, компьютеры совершили невероятный рывок в плане шахмат. Уже в 1997 году компьютер Deep Blue обыграл чемпиона мира Гарри Каспарова, а 9 лет спустя машина Deep Fritz повторила это достижение с новым чемпионом, Владимиром Крамником.

Математические изыскания

Несмотря на кажущуюся простоту шахматы — это невероятно сложная игра. Уже после первого хода обоих игроков существует 400 возможных расстановок на доске, а после того, как соперники сделают по три хода, число таких комбинаций составит уже 121 миллион. Считается, что общее количество комбинаций в шахматах составляет 10 в 120 степени — это так называемое число Шеннона и оно больше предположительного числа атомов во Вселенной!

Олеся Маевская

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