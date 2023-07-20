Натуральные российские продукты выходят на мировую арену

В России потребление органических продуктов может увеличиться более чем в шесть раз к 2030 году. Этому поможет утвержденная Правительством РФ Стратегия развития органического производства. Уже сегодня российские компании выпускают вкусные, полезные и качественные продукты из натурального сырья.
В расширении географии продаж экспортерам помогают в Российском экспортном центре, региональных Центрах поддержки экспорта и на цифровой платформе «Мой экспорт». Отметим, что с июля электронные процедуры оформления ветеринарного и фитосанитарного сертификатов доступны только через запущенную по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» платформу «Мой экспорт»: с 3 июля 2023 года принимаются заявления на оформление фитосанитарного в том числе реэкспортного сертификата и с 1 сентября 2023 года — на оформление экспортного ветеринарного сертификата и разрешения на вывоз подконтрольной продукции.
Подача электронного заявления через платформу «Мой экспорт» делает процесс оформления еще проще: получить сертификат компаниям можно, подав онлайн-заявку через сервис «Запрос фитосанитарного сертификата». Срок оформления сертификата составит 1 рабочий день.
Помимо прочего, в мае этого года Российский экспортный центр предложил создать рабочую группу по интеграции цифровых систем фитосанитарного и ветеринарного контроля России и Азербайджана. Так экспортеры смогут использовать цифровые документы в обеих странах.
Улучшение делового климата и планомерное снижение административной нагрузки на экспортеров — результат планомерной работы государства для обеспечения комфорта и оптимизации процесса пересечения границы России с иностранными государствами участниками внешнеэкономической деятельности. Помогает сэкономить время и финансовые ресурсы экспортеров, в том числе нацпроект «Международная кооперация и экспорт».
Вероника Никишинагенеральный директор Российского экспортного центра
Одно из приоритетных направлений деятельности Правительства России — обеспечить безбумажный обмен сертификатами для безрисковых товаров с рядом стран при проведении ветеринарного и фитосанитарного контроля безрисковых товаров к концу 2023 года, чтобы российскому бизнесу торговать с зарубежными партнерами было проще и комфортнее.
От Эмиратов до Казахстана
Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. С помощью мер господдержки продукция бренда новосибирской компании «Белое дерево» появилась в аптеках, супермаркетах и на маркетплейсах Объединенных Арабских Эмиратов, где сибирские батончики составят конкуренцию европейским брендам. «Белое дерево» также поставляет свою продукцию в страны ЕАЭС и Гонконг.
«На сегодняшний день батончики “Фрутилад” отгружены в сто аптек. Продукция уже доступна на маркетплейсе Amazon.ae и в ближайшее время встанет на полки сети Istanbul Supermarket в Дубае», — рассказал директор по маркетингу ООО «Белое дерево» Евгений Бугланов.
Среди мер господдержки нацпроекта для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров.
Другая экологически чистая оздоровительная фитопродукция из башкирских трав компании «Травы Башкирии» пользуется популярностью не только у жителей России, но и Казахстана.
У покупателей особо популярны травяные и медовые бальзамы и чай с ароматными башкирскими травами.
За пару лет объем экспорта компании благодаря нацпроекту увеличился почти в четыре раза — до 2 млн рублей.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Цель нацпроекта — развить торговое сотрудничество отечественного бизнеса с иностранными партнерами: к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.
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