18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 19 июля
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Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в этом году, Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая назвала номинальным свое звание майора.
Сначала ЦБ опробует цифровой рубль в рамках пилотирования, а в 2025—2027 годах новая валюта может стать доступна для всех россиян.
Жертвы финансовой пирамиды Life is Good понесли ущерб в сумме на 15 млрд рублей, оценило МВД.
Льдина судного дня.