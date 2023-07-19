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Главные новости к вечеру 19 июля
18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 19 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в этом году, Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Матыцин осудил Исинбаеву за отношение к воинскому званию

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая назвала номинальным свое звание майора.

Совет Федерации одобрил закон о внедрении цифрового рубля

Сначала ЦБ опробует цифровой рубль в рамках пилотирования, а в 2025—2027 годах новая валюта может стать доступна для всех россиян.

В России разоблачили одну из крупнейших финансовых пирамид

Жертвы финансовой пирамиды Life is Good понесли ущерб в сумме на 15 млрд рублей, оценило МВД.

Ученый объяснил, кому грозит крупнейший в мире айсберг

Льдина судного дня.

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