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22:09 (мск), источник: ТАСС

Икону «Святая Троица» доставили в Центр имени Грабаря

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили ДПС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. «Святую Троицу» кисти Андрея Рублева доставили в среду вечером из храма Христа Спасителя (ХХС) в Реставрационный центр имени Грабаря. Транспортировкой иконы занимался перевозчик «Арт-курьер», ответственный за перевозку реликвии из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя 4 июня, передает корреспондент ТАСС.

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили ДПС. В Реставрационном центре имени Грабаря для хранения «Троицы» подготовлено помещение со специальным температурно-влажностным режимом, газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Совет из ведущих специалистов в области изучения, сохранения и реставрация древнерусской живописи планирует принять решение о реставрации или консервации иконы до конца июля.

Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщила, что в Центре Грабаря «были обеспечены ровно такие же условия хранения, как когда икона пребывала в Третьяковской галерее — это постоянная температура 19 градусов, влажность 50%». Она добавила, что в помещении также оборудована комфортная световая среда со светодиодными светильниками.

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