Найдены молекулы, отвечающие за формирование новых нейронов

Исследование, проведенное учеными БФУ им. Канта, показало, что найденные молекулы влияют на количество стволовых клеток, из которых потом образуются новые нейроны в гиппокампе. Это отдел мозга, играющий роль в сенсорном восприятии, эмоциональности и когнитивных способностях. Встраивание новых нейронов в структуру гиппокампа во многом определяет пластичность мозга.
Ученые установили, что количество стволовых клеток зависит от среды, в которой обитали грызуны. Для этого был проведен эксперимент, где когда группа крыс росла в обогащенной среде с игрушками и просторными клетками, а другая — располагалась по две особи в тесных клетках без игрушек.
Было отмечено, что у самцов, обитавших в обогащенной среде, разница с контрольной группой была незначительной. В то же время у самок количество незрелых стволовых клеток увеличилось в пять раз по сравнению с контрольной группой. В будущем это будет способствовать улучшению их когнитивных способностей.
«Мы предполагаем, что различия между самцами и самками объясняются действием половых гормонов. Возможно, мы рассматривали гиппокамп животных в момент, когда у самок только начали формироваться новые нервные клетки из стволовых, а показатели пространственной памяти самцов улучшило то, что у них такие клетки уже созрели и приобрели “специализацию”. Однако половые различия в реакциях мозга помогают нам увидеть, какие клетки и молекулы в нервной системе связаны с определенными поведенческими реакциями. В будущем это позволит найти молекулярные мишени для лекарств, которые помогут восстанавливать нейропластичность людям, пережившим тяжелое стрессовое воздействие или повреждение мозга, такое, как инсульт», — рассказала «Газете.Ru» участник исследования, заведующий лабораторией синтетической биологии БФУ имени Иммануила Канта Оксана Тучина.