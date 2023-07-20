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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

Найдены молекулы, отвечающие за формирование новых нейронов

Нейробиологи из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта (Калининград) обнаружили молекулы, которые ответственны за формирование новых нейронов у крыс. У особей женского пола выявили 12 микроРНК — специфических молекул-маркеров, а у самцов — четыре. Это открытие поможет в будущем лечить инсульт и другие повреждения мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Источник: Annemarie Horne/CC0

Исследование, проведенное учеными БФУ им. Канта, показало, что найденные молекулы влияют на количество стволовых клеток, из которых потом образуются новые нейроны в гиппокампе. Это отдел мозга, играющий роль в сенсорном восприятии, эмоциональности и когнитивных способностях. Встраивание новых нейронов в структуру гиппокампа во многом определяет пластичность мозга.

Ученые установили, что количество стволовых клеток зависит от среды, в которой обитали грызуны. Для этого был проведен эксперимент, где когда группа крыс росла в обогащенной среде с игрушками и просторными клетками, а другая — располагалась по две особи в тесных клетках без игрушек.

Было отмечено, что у самцов, обитавших в обогащенной среде, разница с контрольной группой была незначительной. В то же время у самок количество незрелых стволовых клеток увеличилось в пять раз по сравнению с контрольной группой. В будущем это будет способствовать улучшению их когнитивных способностей.

«Мы предполагаем, что различия между самцами и самками объясняются действием половых гормонов. Возможно, мы рассматривали гиппокамп животных в момент, когда у самок только начали формироваться новые нервные клетки из стволовых, а показатели пространственной памяти самцов улучшило то, что у них такие клетки уже созрели и приобрели “специализацию”. Однако половые различия в реакциях мозга помогают нам увидеть, какие клетки и молекулы в нервной системе связаны с определенными поведенческими реакциями. В будущем это позволит найти молекулярные мишени для лекарств, которые помогут восстанавливать нейропластичность людям, пережившим тяжелое стрессовое воздействие или повреждение мозга, такое, как инсульт», — рассказала «Газете.Ru» участник исследования, заведующий лабораторией синтетической биологии БФУ имени Иммануила Канта Оксана Тучина.

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