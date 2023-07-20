МВД сообщило, что правила разрешают ездить на электросамокатах вдвоем с учетом конструкции

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правила дорожного движения в России имеют норму, которая позволяет ездить вдвоем на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, если конструкция предусматривает такую возможность. Об этом в четверг сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах.
«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД по средствам индивидуальной мобильности [СИМ] есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», — сказал он в ходе выступления в Общественной палате на круглом столе «Новые ПДД об электросамокатах: первые итоги».
Представитель ГИБДД отметил, что он не знает такие виды СИМ, которые по конструкции позволяют перевозить нескольких людей. «Возможно, и есть. Считаем, что это, наверное, будет все-таки скорректировано, когда очередной пакет изменений [в ПДД] будет вноситься», — подчеркнул он.
1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус СИМ. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.