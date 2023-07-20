Можно ли держать дома капибару

«С моей точки зрения, этот список периодически было бы правильно пересматривать в сторону расширения», — заявил РИА Новости первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.
Он добавил, что не рекомендует заводить капибар в качестве домашних животных.
Депутат отметил, что капибары, в отличие от многих других диких животных, присутствующих в списке запрещенных для домашнего содержания, не представляют опасности для человека. Однако неправильное содержание южноамериканского грызуна может причинить вред ему самому.
В Московском зоопарке заявили РИА Новости, что капибар держать дома нельзя. Специалисты пояснили: животные будут болеть и мучиться, а также сгрызут домашнюю мебель.
Ранее начальник научного отдела Московского зоопарка Сергей Хлюпин в разговоре с радио «Говорит Москва» сообщил, что капибары не могут жить в домашних условиях. Это высоко социальные животные, которые в природе живут группами минимум по 4−6 особей, поэтому они себя очень плохо чувствуют поодиночке. Также эти грызуны хорошие пловцы и им требуется большой водоем. Помимо этого, капибарам нужен теплый дом, дополнительные ультрафиолетовые излучения, правильный сбалансированный рацион, витамины и наблюдение ветеринарного врача, который знает биологию и анатомию этого животного, пояснил эксперт. Хлюпин напомнил, что звери, не приспособленные к неволе, часто гибнут в домашних условиях.
Перечень животных, запрещенных к содержанию, утвердило правительство в 2019 году. В него входят несколько видов змей, ящериц, черепах, скорпионов и пауков, а также крокодилы, медведи, львы, тигры, лисы, рыси, многие другие виды хищных животных, различных млекопитающих, птиц и рыб. Ознакомиться с полным списком можно в правительственном документе.