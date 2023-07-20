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15:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за новую ядовитую змею открыли ученые

Исследователи из Университета Аделаиды, Музея Южной Австралии и Музея Западной Австралии идентифицировали новый вид змей — пустынную кнутовую змею Demansia cyanochasma, которая обитает по всей Австралии.

Источник: mapress.com

По словам ученых, в отличие от других видов кнутовых змей, пустынная кнутовая змея отличается голубоватым телом с медной головой и хвостом. Как утверждают авторы исследования, змея быстро движется, охотясь на ящериц. Свою добычу она поражает ядом.

«Пустынная змея слегка ядовитая, но ее укус, хоть и болезненный, вряд ли нанесет людям серьезный вред. Укусы от кнутовых змей чрезвычайно редки, так как эти животные очень застенчивы и склонны бежать при первых признаках опасности», — отметил автор исследования.

Пустынная кнутовая змея может достигать размеров до 90 сантиметров.

Сколько в природе ядовитых змей?

Ученые идентифицировали около 3600 видов змей из 20 различных семейств и 520 родов. Из них около 600 видов змей ядовиты и только несколько считаются смертельными. Самой ядовитой змеей считается тайпан.

Источник: unsplash.com

По словам ученых, одним укусом он может убить до 100 человек. В австралийском штате Квинсленд, где тайпанов больше всего, погибает каждый второй укушенный. Тайпанов также можно встретить в Малайзии и Индонезии. Самой ядовитой морской змеей считается змея Белчера. Один ее укус может убить до 1000 человек. Самой быстрой ядовитой змеей считают черную мамбу, она может передвигаться со скоростью 18 км/ч. Самая опасная змея, обитающая на территории России, гюрза. Ее яд вызывает разрушение эритроцитов — красных кровяных телец, переносчиков кислорода.

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