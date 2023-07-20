Умер один из самых известных в мире хакеров Кевин Митник

По словам Уоттман, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Митнику было 59 лет.
Митник был одним из самых известных хакеров в мире. Он получил известность в 1995 году, когда ФБР арестовало его посреди ночи в его квартире в Северной Каролине после длившейся больше двух лет охоты, пишет WP.
Митник совершил серию преступлений в США в 1990-х годах, включая кражу «тысяч файлов данных и номеров кредитных карт с компьютеров по всей стране», проникновение в телефонные и сотовые сети и повреждение правительственных, корпоративных и университетских компьютерных систем, отмечает The New York Times. Это сделало его одним из самых разыскиваемых киберпреступников в США, пишет газета.
В 1999 году Митник признал вину по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и других киберпреступлениях, его приговорили к пяти годам тюрьмы. После выхода на свободу в 2000 году он стал консультантом по кибербезопасности, с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting, занимал должность «директора по хакингу» (chief hacking officer) в компании KnowBe4.
В сентябре 2013 года во время визита в Москву Митник дал интервью Forbes, в котором высказался об Эдварде Сноудене и основателе «Лаборатории Касперского» Евгении Касперском, а также признался, что продолжает взламывать компьютерные системы.