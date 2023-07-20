Пожары и пекло: как Европа переживает аномальную жару Такая жара — последствие «теплового взрыва» в Сахаре
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
14:38 (мск), источник: Forbes

Умер один из самых известных в мире хакеров Кевин Митник

В США умер специалист по информационной безопасности и бывший хакер Кевин Митник. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Кэти Уоттман, представителя компании по обучению кибербезопасности KnowBe4, в которой работал Митник.

Источник: Reuters

По словам Уоттман, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Митнику было 59 лет.

Митник был одним из самых известных хакеров в мире. Он получил известность в 1995 году, когда ФБР арестовало его посреди ночи в его квартире в Северной Каролине после длившейся больше двух лет охоты, пишет WP.

Митник совершил серию преступлений в США в 1990-х годах, включая кражу «тысяч файлов данных и номеров кредитных карт с компьютеров по всей стране», проникновение в телефонные и сотовые сети и повреждение правительственных, корпоративных и университетских компьютерных систем, отмечает The New York Times. Это сделало его одним из самых разыскиваемых киберпреступников в США, пишет газета.

В 1999 году Митник признал вину по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и других киберпреступлениях, его приговорили к пяти годам тюрьмы. После выхода на свободу в 2000 году он стал консультантом по кибербезопасности, с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting, занимал должность «директора по хакингу» (chief hacking officer) в компании KnowBe4.

В сентябре 2013 года во время визита в Москву Митник дал интервью Forbes, в котором высказался об Эдварде Сноудене и основателе «Лаборатории Касперского» Евгении Касперском, а также признался, что продолжает взламывать компьютерные системы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Баста, Рейнольдс, Портман и сэр Пол: кто из поп-звезд владеет спортивными клубами
И Васнецов, и Врубель: в Нижнем Новгороде идет большая выставка о русской сказке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии