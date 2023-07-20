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15:25 (мск), источник: РБК Life

Посмотрите на двух редких белых львят из крымского сафари-парка

В дикой природе эти львы почти не встречаются из-за небезопасного окраса.

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Редкие белые львята родились в крымском «Тайгане», об этом в своем телеграм-канале сообщил владелец парка Олег Зубков. Этот вид занесен в Красную книгу, поскольку практически не встречается в дикой природе.

В «Тайгане» сообщили, что сейчас детенышей кормит мама, также о них заботится их отец. Пока львята не нуждаются в помощи сотрудников зоопарка.

«У них мягкая шерстка, розовые лапки и только открываются глазки. Молока у мамы достаточно, поэтому у них тугие животики», — рассказал Зубков.

На видео новорожденных львиц он в шутку назвал Зита и Гита, добавив, что позже животным могут дать другие имена.

В парке рассказали, что белых львов на планете не более 300 особей, поэтому рождение таких малышей — это большая радость. В дикой природе белые львы практически не живут. Все дело в слишком заметном окрасе, из-за которого животным сложнее охотиться. Кроме того, такой окрас привлекает браконьеров.

По словам Зубкова, белые львы сегодня живут только в зоопарках Америки, Юго-Восточной Азии, а также немного в России и Европе.

Весной фотографу дикой природы из Индии Томасу Виджаяну удалось сделать в Приморском крае уникальный кадр — детализированный снимок дальневосточного леопарда. Мужчина много лет снимал этих кошек в Африке, а когда узнал о существовании дальневосточных леопардов, поехал в Россию. Виджаян заснял леопарда максимально близко, на получившейся фотографии можно рассмотреть даже отдельные волоски хищника.

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