15:25 (мск), источник: РБК Life
Посмотрите на двух редких белых львят из крымского сафари-парка
В дикой природе эти львы почти не встречаются из-за небезопасного окраса.
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Редкие белые львята родились в крымском «Тайгане», об этом в своем телеграм-канале сообщил владелец парка Олег Зубков. Этот вид занесен в Красную книгу, поскольку практически не встречается в дикой природе.
В «Тайгане» сообщили, что сейчас детенышей кормит мама, также о них заботится их отец. Пока львята не нуждаются в помощи сотрудников зоопарка.
«У них мягкая шерстка, розовые лапки и только открываются глазки. Молока у мамы достаточно, поэтому у них тугие животики», — рассказал Зубков.
На видео новорожденных львиц он в шутку назвал Зита и Гита, добавив, что позже животным могут дать другие имена.
В парке рассказали, что белых львов на планете не более 300 особей, поэтому рождение таких малышей — это большая радость. В дикой природе белые львы практически не живут. Все дело в слишком заметном окрасе, из-за которого животным сложнее охотиться. Кроме того, такой окрас привлекает браконьеров.
По словам Зубкова, белые львы сегодня живут только в зоопарках Америки, Юго-Восточной Азии, а также немного в России и Европе.
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