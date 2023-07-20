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16:34 (мск), источник: Газета.Ру

Установлена доза кофеина, которая вызывает головные боли

Ученые из Варшавского медицинского университета установили, что частое потребление большого количества кофеина усиливает головные боли. При этом умеренное употребление вещества оказывает положительный эффект на здоровье. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Источник: Reuters

Кофеин — это природный метилксантин, который содержится в кофе, чае, энергетических напитках и шоколаде. Употребление этого психоактивного вещества оказывает значительное влияние на нервную систему. Несколько исследований показали, что потребление кофеина влияет на головные боли, но механизм, лежащий в основе этого эффекта, до конца не изучен. Причем кофеин вызывает мигрень, но облегчает гипнические головные боли, спонтанную внутричерепную гипотензию и головную боль после дуральной пункции.

Авторы проанализировали исследования о связи кофеина и головных болей, опубликованных в период с 1990 по май 2023 года.

Ученые установили, что прием 50−100 мг кофеина улучшает скорость реакции, когнитивные способности, настроение, а также уменьшает усталость. Негативные побочные эффекты, такие как беспокойство, нервозность, тремор, бессонница и тахикардия, были связаны с потреблением высоких доз кофеина, то есть 400−800 мг однократно.

Регулярный прием высоких доз кофеина также связан с токсичностью для центральной нервной системы и фибрилляцией предсердий у пациентов высокого риска. Длительное потребление кофеина запускает каскад физиологических процессов у пациентов с мигренью, что приводит к ухудшению головной боли.

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