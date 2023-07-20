Установлена доза кофеина, которая вызывает головные боли

Кофеин — это природный метилксантин, который содержится в кофе, чае, энергетических напитках и шоколаде. Употребление этого психоактивного вещества оказывает значительное влияние на нервную систему. Несколько исследований показали, что потребление кофеина влияет на головные боли, но механизм, лежащий в основе этого эффекта, до конца не изучен. Причем кофеин вызывает мигрень, но облегчает гипнические головные боли, спонтанную внутричерепную гипотензию и головную боль после дуральной пункции.
Авторы проанализировали исследования о связи кофеина и головных болей, опубликованных в период с 1990 по май 2023 года.
Ученые установили, что прием 50−100 мг кофеина улучшает скорость реакции, когнитивные способности, настроение, а также уменьшает усталость. Негативные побочные эффекты, такие как беспокойство, нервозность, тремор, бессонница и тахикардия, были связаны с потреблением высоких доз кофеина, то есть 400−800 мг однократно.
Регулярный прием высоких доз кофеина также связан с токсичностью для центральной нервной системы и фибрилляцией предсердий у пациентов высокого риска. Длительное потребление кофеина запускает каскад физиологических процессов у пациентов с мигренью, что приводит к ухудшению головной боли.