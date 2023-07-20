15:22 (мск), источник: Вокруг Света
Антропологи нашли в Германии копье-бумеранг возрастом 300 тысяч лет
Древние люди были вовсе не так примитивны, как нам кажется.
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Логично было бы предположить, что 300 тысяч лет назад самым удобным способом для охоты или войны было закидывание дичи или противника камнями, но исследователи выяснили, что древние люди были мастерами деревообработки. Установить это помогла одна необычная находка в Германии.
Деревянную метательную палку с двумя концами нашли в немецком Шенингене еще тридцать лет назад. Но только сейчас исследователи поделились результатами ее изучения в журнале Plos One.
Анализ показал, что перед тем, как пойти с этой палкой на охоту, древние люди тщательно ее обработали: сняли кору, соскоблили большую часть поверхности, придали аэродинамическую форму, смазали, чтобы избежать растрескивания и деформации, и отшлифовали. То есть методы обработки дерева у древних людей были куда более развитыми и сложными, чем предполагалось ранее.
Антропологи также отметили, что раз палка достаточно легкое оружие, то 300 тысяч лет назад люди могли охотиться на средних и мелких животных группами, включая детей.
Обнаружили ученые и еще одну интересную деталь. Хотя обработанная палка и напоминала больше всего копье, древние люди бросали ее не над головой, а вращательно — подобно бумерангу. Благодаря легкости ее можно было метнуть на длину до 30 метров, при этом такой бросок за счет скорости запросто мог причинить смертельную травму. А еще эти палки были многоразовыми, и просто так ими не разбрасывались.