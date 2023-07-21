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12:16 (мск), источник: Московский комсомолец

Метеорит ударил француженку в ребра во время утреннего кофе

Метеорит пробил крышу в доме во Франции и упал на женщину.

Источник: DNA /Jean-Stéphane ARNOLD

Во французской коммуне Ширмек осколок метеорита упал на жилой дом. Как сообщает DNA, камень весом около 50 граммов пробил крышу и попал в хозяйку жилища, когда она с другом пила утренний кофе. Пострадавшая получила небольшой ушиб в области ребер.

По словам пострадавшей, сперва она подумала, что в дом залетела летучая мышь. Затем, увидев осколок, она решила, что обрушился кусок цемента. Однако обратив внимание на необычный цвет, женщина решила показать находку специалистам.

Геолог Тьерри Ребманн установил, что упавший с неба камень состоит из железа и кремния и предположил, что это был именно метеорит. Эксперт отметил, что подобные прямые контакты человека с метеоритом не фиксировались десятилетиями.

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