Депутат направил в кабмин законопроект о праве родивших студенток перевестись на бюджет

Изменения предлагается внести в статью 34 закона «Об образовании в Российской Федерации», в которой определены основные права обучающихся и меры их социальной поддержки.
«Переход с платного обучения на бесплатное обучение для женщин, родивших ребенка в период обучения, осуществляется посредством создания дополнительного места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе в случае отсутствия таких мест при подаче документов обучающейся», — указано в законопроекте.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что рассчитать размеры дополнительного финансирования для реализации предложения невозможно, так как информация о числе женщин, родивших ребенка в период обучения, и не получивших возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не публикуется в открытых источниках.
«Но сейчас именно так и происходит, — сказал Даванков, комментируя инициативу. — После рождения ребенка к учебе на платном возвращаются единицы, потому что у семьи появляются другие более важные расходы. Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте. В университет можно будет вернуться в любой момент после рождения ребенка. Это будет справедливо».