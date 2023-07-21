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09:04 (мск), источник: ТАСС

Депутат направил в кабмин законопроект о праве родивших студенток перевестись на бюджет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект о праве студенток, родивших ребенка во время обучения, перевестись с платного на дополнительно выделенное бюджетное место. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 34 закона «Об образовании в Российской Федерации», в которой определены основные права обучающихся и меры их социальной поддержки.

«Переход с платного обучения на бесплатное обучение для женщин, родивших ребенка в период обучения, осуществляется посредством создания дополнительного места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе в случае отсутствия таких мест при подаче документов обучающейся», — указано в законопроекте.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что рассчитать размеры дополнительного финансирования для реализации предложения невозможно, так как информация о числе женщин, родивших ребенка в период обучения, и не получивших возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не публикуется в открытых источниках.

Беременность не должна быть причиной ухода из университета.

Владислав Даванков
вице-спикер Государственной думы РФ

«Но сейчас именно так и происходит, — сказал Даванков, комментируя инициативу. — После рождения ребенка к учебе на платном возвращаются единицы, потому что у семьи появляются другие более важные расходы. Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте. В университет можно будет вернуться в любой момент после рождения ребенка. Это будет справедливо».

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