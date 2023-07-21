10:10 (мск), источник: Известия
Всё равно тебя найду: что можно легально выяснить о человеке в Сети
Официальные ресурсы помогают получить данные о судимостях и долгах.
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В России есть государственные реестры, позволяющие легально узнавать о судимостях граждан, их банковских долгах, а также штрафах за нарушение ПДД — об этом рассказали эксперты. Обычно такими реестрами пользуются госслужащие, кадровики и частные детективы, однако они доступны и для обычных пользователей Сети. Подробности о том, что можно легально выяснить о человеке в интернете и в каких случаях такие проверки будут полезны — в материале «Известий».
Сегодня в Сети можно получить множество данных на любого россиянина, поясняет в беседе с «Известиями» адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий. Всё дело в источниках: одни данные подлежат обязательной публикации в силу закона (например, участие в процедуре банкротства), другие могут стать достоянием общественности в силу косвенных требований о публикации (проверка автомобильных штрафов или базы ФССП).
— Некоторые данные могут быть обнародованы в результате действий злоумышленников. В качестве примера можно вспомнить систематически «сливаемые» в Сеть данные различных ведомств и компаний, — рассказывает эксперт.
В свою очередь IT-специалист и генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров указывает на то, что люди сами зачастую публикуют о себе много информации в открытом доступе. Среди этих данных, которые главным образом встречаются в соцсетях, есть имя, возраст, место проживания, образование, место работы
— Такой анализ может пригодиться при найме на работу, чтобы проверить достоверность предоставленных данных и наличие возможных проблем. Другой вариант — подбор контрагентов для бизнеса, когда нужно избежать риска сотрудничества с ненадежными лицами. Также проверка данных о человеке может быть актуальна при выборе арендатора для сдачи жилья в аренду, заключении договоров купли-продажи автомобилей и в других сделках, — поясняет Станислав Сидоров.
Сайты государственных органов и сервисов — важный источник информации о человеке при наличии определенных сведений о нем. В качестве примера адвокат Амир Какимов в беседе с «Известиями» приводит один из ресурсов МВД, который помогает определить, действителен ли паспорт гражданина, — но для этого понадобится серия и номер документа. Проверка информации с помощью сервиса полезна, если планируется какая-либо сделка.
На сервисах МВД также можно найти информацию об автомобиле: например, официальный сайт ГИБДД в режиме онлайн позволяет проверить штрафы по номеру водительского удостоверения или номеру машины. Это покажет, часто ли человек нарушает ПДД.
Помимо сервисов МВД, информацию об автомобиле может содержать реестр о залоге движимого имущества, размещенный на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Он позволяет узнать перед покупкой машины, не находится ли она в залоге.
Кроме того, на сайте ФНП есть реестр наследственных дел: информация из него поможет узнать, жив ли человек и не выступает ли умерший в качестве одной из сторон предстоящей сделки.
До недавнего времени большой объем информации также можно было найти на сайте Росреестра: сведения о недвижимости порой позволяли узнать не только данные ее нынешних хозяев, но и косвенно определить, состоят ли они в браке, а также узнать историю перехода прав собственности на недвижимость. Однако в 2023 году доступ к такой информации всех желающих был приостановлен: по новым правилам, заказать выписку из Росреестра может только хозяин имущества.
Наконец, если гражданин собирается обратиться за юридической помощью к адвокату, то на сайте Минюста можно найти реестр адвокатов, где приводятся сведения об их удостоверениях и указывается их статус — действующий или приостановленный. Такой ресурс позволит избежать ситуаций, когда интересы гражданина будет представлять адвокат с прекращенным статусом.
Как отмечает в беседе с «Известиями» Владислав Шурховецкий, существуют ресурсы, накапливающие данные из публичных источников, — к примеру, «Спарк». Они собирают и систематизируют информацию о юридических лицах и связанных с ними физических лицах, что значительно упрощает принятие решений при выборе контрагентов для заключения той или иной сделки. При этом Амир Какимов обращает внимание, что, помимо централизованных источников, немало данных о конкретном человеке могут содержать в себе и отдельные ресурсы.
— К примеру, зная Ф. И. О. и дату рождения конкретного человека, можно узнать о его прошлых местах работы или где он учится, в каких олимпиадах участвовал и где трудится в настоящее время. Дело в том, что многие организации публикуют такие сведения и списки на своих сайтах, — объясняет эксперт.
Амир Какимов напоминает, что в Сети есть функция поиска по фото: этот способ может помочь выйти на соцсети того или иного человека, узнать его почтовый адрес и даже телефон. А сервис Findclone по фото сможет найти профиль пользователя в соцсети и посмотреть, на снимках каких пользователей он фигурировал ранее, даже если эти фото были удалены. По словам эксперта, такой инструмент, наряду с анализом анкет друзей человека в соцсети, позволяет косвенно установить семейное положение пользователя, места его пребывания по геотегам и другие данные.
— Огромный пласт персональной информации содержит в себе даркнет, где продаются базы данных различных госструктур и коммерческих организаций, — говорит Амир Какимов.
Согласно сведениям группы компаний InfoWatch, в России за 2022 год утекло более 660 млн записей с персональными данными. По словам Владислава Шурховецкого, одним из последних громких происшествий в плане «сливов» баз данных стала недавняя утечка сведений об обращениях за медицинской помощью клиентов одной из крупных сетей клиник. Результаты таких утечек заинтересованные лица также могут использовать для создания полной картины о конкретном человеке.
При проверке данных о человеке в Сети есть ряд моментов, которые должны насторожить: к ним Станислав Сидоров относит наличие судимостей, больших долгов перед банками, частые нарушения ПДД, а также сокрытие информации о себе или предоставление недостоверных сведений. Но как быть человеку, если он не хочет, чтобы та или иная информация о нем находилась в Сети?
Действующее в России законодательство предусматривает порядок обращения человека в публичные организации с требованиями об удалении из публичных источников каких-либо частных сведений о нем.
За невыполнение таких требований предусмотрена административная ответственность, а за публичное распространение сведений, порочащих честь гражданина, — уголовная. Однако, по словам эксперта, эти инструменты и механизм их реализации существенно отстают от современных реалий. К примеру, обычный иск гражданина о защите (восстановлении) чести и деловой репутации, с учетом апелляции, в Москве может рассматриваться более двух лет — срок, за который деловой репутации будет нанесен непоправимый (и неустранимый) ущерб.
В то же время Станислав Сидоров напоминает, что в России человек может воспользоваться «правом на забвение» и запросить удаление информации о себе из поисковых систем.
— Также можно ограничить доступ к своей информации в социальных сетях, сделав ее видимой только для определенного круга лиц. Однако некоторые данные (например, о долгах перед банками) не могут быть скрыты, поскольку их обнародование предусмотрено законодательством, — заключает специалист.