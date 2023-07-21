Глобальное потепление приводит к уменьшению потомства у перелетных птиц

«Воспроизводство потомства за исследуемый период снижалось, но реакция разных популяций на повышение температуры была различной. Наши анализы показывают, что негативное воздействие повышения температуры на производство потомства в основном затронет мигрирующие и крупные виды, в то время как малоподвижные и ведущие оседлый образ жизни виды могут извлечь выгоду из более теплого климата», — уточнили в пресс-службе.
В общей сложности 56,7% исследованных популяций показали тенденцию к снижению производства потомства, тогда как 43,3% показали увеличение.
Помимо потепления, причинами снижения численности молодняка ученые называют неблагоприятные погодные условия и экстремальные погодные явления, а также сокращение запасов пищи. Также отмечается, что виды с крупным телосложением медленнее адаптируются к изменениям окружающей среды, поэтому потепление отражается на их размножении.
Исследования орнитологов показали, что перелетные птицы раньше прибывают в места своего размножения, из-за высоких температур многие из них начинают откладывать яйца в начале сезона. При этом теплая весна может быть опасна для отдельных видов.
«Например, в Сибири одним из серьезных факторов риска являются возвратные заморозки. При более раннем гнездовании с этим явлением птицы сталкиваются чаще, и когда это совпадает с периодом выкармливания птенцов, родители сталкиваются с трудностями. Период максимальных энергетических потребностей птенцов резко возрастает с 7−8 суток после появления на свет, что связано с переходом на теплокровность. В этот период возвратные, в особенности затяжные, холода затрудняют обеспечение птенцов насекомыми. Они попадают в “экологическую ловушку”, когда в случае нехватки пищи, часть потомства погибает», — приводятся в тексте слова ученого биологического института ТГУ Сергея Гашкова.
По словам орнитолога, особенно эта проблема актуальна для видов, которые выкармливают птенцов преимущественно одним типом корма. Например, большая синица предпочитает выкармливать потомство только гусеницами. Возвратные холода приводят к тому, что количество гусениц либо их размеры недостаточны для полноценного питания птенцов.
«Мухоловка-пеструшка и обыкновенная горихвостка, данные о которых ТГУ также представил в научной статье, не столь консервативны в питании, что является их выгодным преимуществом. Мухоловка собирает птенцам практически любых насекомых, поэтому данный вид лучше защищен от подобной экологической ловушки», — поясняется в сообщении.
В исследовании принимали участие ученые из России, Польши, Швеции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Чехии, США, Испании, Норвегии, Германии, Великобритании, Австралии, ЮАР, Португалии, Израиля, Белоруссии, Аргентины, Мексики, Латвии, Эстонии, Дании, Нидерландов, Венгрии. В проекте могли принять участие только организации, которые наблюдали за птицами не менее 30 лет. В ТГУ такие наблюдения проходили с 80-х годов прошлого века.