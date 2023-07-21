12:20 (мск), источник: Известия
Знай свое место: пользователей электросамокатов хотят приструнить
Могут ли запретить поездки на СИМ в городе.
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Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) растет, а инспекторы не всегда имеют возможность ловить нарушителей. Эксперты призывают к ужесточению правил передвижения на электросамокатах — регистрация, водительские права, страховка. В Общественной палате Российской Федерации подвели итоги четырех месяцев, с того момента, как СИМ были признаны транспортным средством и закреплены в ПДД. Подробности — в материале «Известий».
Число ДТП со средствами индивидуально мобильности выросло на 50−60%, отметил старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор Стельмах.
— [Это происходит] не за счет того, что не работают нормы ПДД, а за счет того, что фактически очень быстро увеличивается количество данных транспортных средств, — заявил Стельмах в ходе заседания в Общественной палате.
Он отметил, что самым распространенным нарушением стала поездка вдвоем на самокате, не предназначенном для этого.
— У нас в ПДД есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить [пассажира]. Возможно, такие конструкции и есть, но мы считаем, что этот пункт надо скорректировать, когда очередной пакет изменений будет вноситься, — уточнил Стельмах.
Также распространены такие нарушения, как переезд по пешеходным переходам, где водители СИМ должны спешиваться, и движение по проезжей части, когда водители СИМ должны двигаться по тротуару.
Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев считает, что статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности не отражает реальную картину:
— Месяц назад в ГИБДД по Петербургу нам ответили, что они зафиксировали 40 ДТП с самокатами. Но, к сожалению, они фиксируют только на дороге, потому, что все ДТП на тротуаре попадают в графу «несчастный случай».
В ГИБДД, однако, утверждают, что учитывают и ДТП со средствами индивидуальной мобильности на тротуарах. В то же время эксперты признают, что инспекторам довольно сложно фиксировать подобные происшествия.
— Как ГИБДД будет это всё фиксировать, если их «подрезали» по составу? Как и на чем будет инспектор гоняться за нарушителем? Видимо, надо электросамокатный батальон создавать, — считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
Операторы кикшеринга располагают средствами, позволяющими следить за лихачами и наказывать их за нарушения штрафами и блокировкой. По словам учредителя компании Whoosh Сергея Лаврентьева, доля ДТП с арендными самокатами за второй квартал этого года — 30%. Остальное — «частники».
Однако, например, в недавних происшествиях в Екатеринбурге дети пострадали в результате наездов именно арендных электросамокатов, управляемых несовершеннолетними, отметила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД капитан полиции Галина Кравченко.
— Изучение поведенческих характеристик во время управления СИМ показало, что оценка дорожной ситуации у несовершеннолетних развита гораздо хуже, чем у взрослых. Скорость реакции на возникшую опасность медленнее и при передвижении на СИМ их реакция притупляется еще и эмоциональным состоянием, — отметила Кравченко.
Несмотря на рейды и образовательные мероприятия, которые проводит не только ГИБДД, но и операторы кикшеринга, ситуация с аварийностью СИМ продолжает оставаться серьезной.
Поэтому эксперты, участвовавшие в заседании, предлагают совершенствовать и ужесточать законодательство. Например модифицировать водительскую категорию М под средства индивидуальной мобильности. Зампред комитета Общественной палаты по безопасности Александр Холодов предлагает оставить только теоретический экзамен и сдавать его онлайн или экстерном.
В ОП призвали обязать водителей СИМ носить шлем при передвижении по дороге общего пользования. Кстати, операторы кикшеринга заявили, что планируют предлагать шлемы своим пользователям. Кроме того, Холодов предложил не пускать на дороги детей на велосипедах и мопедах, если их возраст меньше 16 лет.
Отдельный вопрос — страхование. Начальник отдела правоприменения департамента страхового рынка ЦБ Сергей Бабич допустил, что в будущем появится аналог ОСАГО для СИМ. Но в отсутствие идентификации СИМ и водительских прав для них, сделать это будет сложно, признают страховщики.
Депутат Цивилев предложил ограничить количество СИМ в Санкт-Петербурге и запретить им передвижение по тротуарам в городе.
Максим Кадаков высказал сомнение, что получится навести порядок с СИМ регуляторными способами.
— Мы начнем сертифицировать самокат, потом будем вешать на него номер, потом пришивать геотрекер. Все будут разлочивать геотрекеры, так же, как разлочивают мощность. Поэтому придется вводить техосмотр самокатов. Потом захотим ввести права, потом ОСАГО, потом платные парковки, так как самокатов будет много, — отметил Кадаков.
Он предлагает запретить ездить на электросамокатах в центральной части городов или в городах вообще, либо в населенных пунктах с количеством жителей больше определенного значения.
— Мы в 99% случаев ездим на китайских электросамокатах. Но когда вы приезжаете в большой китайский город, там нет электросамокатов в принципе. Потому что регулировать это невозможно, — рассказал главный редактор «За рулем».
В Минтрансе готовят очередные изменения в ПДД по СИМ. В проекте дорожной карты не менее восьми пунктов.
— Вопрос, что такое мопед и что такое СИМ, до конца не определен. Здесь нужно проработать и четко определить границы между этими двумя видами транспорта. Серьезный вопрос по поводу водительских удостоверений. Моя позиция — если выезжаешь на проезжую часть, нужно иметь водительское удостоверение. Следующий этап — КоАП. Пары статей, которые можно использовать для наказания, явно недостаточно, — рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.
Также в планах Минтранса ограничение скорости обгона пешеходов, регистрация СИМ и развитие инфраструктуры. Допуск средств индивидуальной мобильности на тротуары Луговенко назвал временной мерой.