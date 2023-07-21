Эксперты ответили, можно ли держать дома капибару В Сети появились предложения о продаже капибар
Фоторепортажи
12Первое суперлуние 2023 года
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
15:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Гормон сна продлил свежесть скоропортящихся продуктов

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) обнаружили, что гормон сна мелатонин способен продлить свежесть скоропортящихся продуктов, включая овощи и фрукты. Результаты работы опубликованы в журнале Food Reviews International.

Источник: Andisheh A/CC0

По словам авторов исследования, до 44 процентов свежей плодоовощной продукции теряется по пути от фермы к потребителю. Основной причиной этого становится переохлаждение, поскольку чаще всего средняя температура хранения субтропических фруктов и овощей колеблется в пределах 4−8 градусов Цельсия, а оптимальная — 10−20 градусов Цельсия.

Теперь удалось получить ряд доказательств того, что справиться с этой проблемой может помочь мелатонин. Этот гормон присутствует во всех живых организмах для регуляции сна. При взаимодействии с овощами и фруктами он уменьшает последствия переохлаждения и укрепляет мембраны за счет поддержания более высокого уровня антиоксидантов.

Кроме того, мелатонин может стать безопасной альтернативой опасным химическим веществам для обработки пищевых продуктов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский уволил посла в Великобритании после критики в свой адрес
Путин заявил о готовности Киева на все «для спасения своей продажной шкуры»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Хорошие новости