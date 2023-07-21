Гормон сна продлил свежесть скоропортящихся продуктов

По словам авторов исследования, до 44 процентов свежей плодоовощной продукции теряется по пути от фермы к потребителю. Основной причиной этого становится переохлаждение, поскольку чаще всего средняя температура хранения субтропических фруктов и овощей колеблется в пределах 4−8 градусов Цельсия, а оптимальная — 10−20 градусов Цельсия.
Теперь удалось получить ряд доказательств того, что справиться с этой проблемой может помочь мелатонин. Этот гормон присутствует во всех живых организмах для регуляции сна. При взаимодействии с овощами и фруктами он уменьшает последствия переохлаждения и укрепляет мембраны за счет поддержания более высокого уровня антиоксидантов.
Кроме того, мелатонин может стать безопасной альтернативой опасным химическим веществам для обработки пищевых продуктов.