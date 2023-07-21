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15:58 (мск), источник: Газета.Ру

Культовый американский певец Тони Беннетт умер за две недели до 97-летия

Культовый американский певец Тони Беннетт (настоящее имя — Энтони Доминик Бенедетто) скончался в возрасте 96 лет после борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на публициста Сильвию Вайнер.

Источник: AP 2023

Вайнер подтвердила агентству смерть Беннетта, сообщив, что он умер в своем родном городе Нью-Йорке. Конкретная причина смерти не называлась, но в 2016 году у Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Последний из культовых салунных певцов США середины XX века, Беннетт часто говорил, что его жизненной амбицией было создание «каталога хитов, а не хитовых записей». Он выпустил более 70 альбомов, которые принесли ему 19 конкурсных «Грэмми» — все, кроме двух, после того как ему исполнилось 60 лет. Помимо этого музыкант пользовался глубокой и неизменной любовью поклонников и коллег-артистов, сообщает СМИ.

Тони Беннетт — эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. За свою творческую карьеру исполнителю удалось продать более 50 миллионов своих пластинок по всему миру.

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