19:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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НАК заявил, что мост атаковали два украинских морских беспилотника, повреждена автодорожная составляющая моста.
Что известно о прекращении зерновой сделки.
Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму.
Такого решения от регулятора не ждало большинство аналитиков.
Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в этом году.
С просьбой снять санкции с Тинькова к британским властям обращался миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.