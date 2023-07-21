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19:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Украина атаковала Крымский мост морскими беспилотниками, возбуждено дело о теракте

НАК заявил, что мост атаковали два украинских морских беспилотника, повреждена автодорожная составляющая моста.

В Кремле заявили об остановке зерновой сделки

Что известно о прекращении зерновой сделки.

Суд отправил Игоря Стрелкова в СИЗО

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму.

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых

Такого решения от регулятора не ждало большинство аналитиков.

Кого коснулись новые санкции США, Канады и ЕС

Артисты, министры и московские чиновники.

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в этом году.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

С просьбой снять санкции с Тинькова к британским властям обращался миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

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