03:09 (мск), источник: BFM.ru
В России предложили отказаться от терминов «экокожа» и «экомех»
Зачастую ими обозначают различные искусственные материалы.
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Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) предложил запретить термины «экокожа», «веганская кожа» и «экомех» в России. В РСКО отмечают, что этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей. Эта инициатива была озвучена в Совете Федерации. Соответствующие поправки предложили внести в закон о защите прав потребителей, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора ассоциации Александру Андрунакиевич.
«Более того, ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка “эко” означает “экономичная кожа”, что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная», — отметила Андрунакиевич, уточнив, что к коже этот материал не имеет отношения.
По ее словам, это предложение сенаторы восприняли положительно, и осенью они обсудят этот вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях, пишет газета.
В РСКО пояснили, что в России нет стандарта производства «экокожи», «веганской кожи», «экомеха» (для обуви). Этими терминами обозначаются искусственные материалы, что может ввести в заблуждение потребителей, которые считают такой материал экологической натуральной кожей и мехом.