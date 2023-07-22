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10:11 (мск), источник: © РИА Новости

В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Минобрнауки России планирует, что в 2025 году около 40 тысяч студентов будут проходить обучение в вузах в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году — около 180 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Источник: © РИА Новости

«Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м — уже около 180 тысяч студентов», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что образовательные модули в рамках запланированного к реализации Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования.

Добавляется, что сейчас в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, вузы имеют право разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда, конкретного работодателя, таким образом, они могут готовить специалистов, обладающих достаточными компетенциями для работы в данной сфере.

Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.

Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

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