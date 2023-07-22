В России в 2025 году планируют обучать 40 тысяч студентов в сфере БАС

«Планируется, что в университетах в 2025 году профильное обучение, связанное со сферой беспилотных авиационных систем, будут проходить порядка 40 тысяч студентов, в 2030-м — уже около 180 тысяч студентов», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что образовательные модули в рамках запланированного к реализации Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться и актуализироваться ежегодно при участии федеральных учебно-методических объединений и образовательных организаций высшего образования.
Добавляется, что сейчас в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС, вузы имеют право разрабатывать гибкие образовательные программы в соответствии с запросами рынка труда, конкретного работодателя, таким образом, они могут готовить специалистов, обладающих достаточными компетенциями для работы в данной сфере.
Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил РИА Новости, что российские школьники с 1 сентября, как планируется, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки, такую инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.
Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.