08:47 (мск), источник: © РИА Новости
Илон Маск хочет убрать птицу с логотипа Twitter
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск пообещал распрощаться с птицей на логотипе Twitter.
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«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, всеми птицами», — написал он в соцсети.
Маск рассматривает возможность заменить птицу на X, что, в его представлении, будет воплощением несовершенства людей, которое делает их уникальными.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада. Позднее в интервью The Babylon Bee Talks Маск заявил, что «верит в описательные бренды, а “Х” может значить что угодно». По словам бизнесмена, его видение социальной платформы в качестве площадки для публикации видео, фото и текстов большого формата выходит за пределы изначальной задумки соцсети в качестве инструмента для обмена короткими сообщениями, по его мнению, «Twitter может быть неправильным брендом для этого».
В начале июня Маск, комментируя сообщение T (w)itter Daily News о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде синей птички может появиться буква Х, подтвердил планы ребрендинга.