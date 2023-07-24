11:23 (мск), источник: РБК Life
Знают пароли и читают переписки. Россияне признались в слежке за детьми
«Лаборатория Касперского» провела новое исследование.
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Почти половина родителей (46%) признались, что знают пароль своего ребенка как минимум в одной социальной сети. Еще 19% представителей старшего поколения периодически туда заходят, чтобы проверить, чем в Сети занимаются их дети, следует из результатов анализа, проведенного «Лабораторией Касперского» (есть у РБК Life).
Опрос по заказу «Лаборатории Касперского» проводила компания ОнИн весной 2023 года в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2032 человека — взрослых и детей.
Такой подход чреват тем, что у ребенка может сформироваться неправильное отношение к конфиденциальным данным, считает ведущий эксперт Kaspersky Safe Kids Андрей Сиденко. Он отметил, что цифровые привычки детей часто формируются на основе сценариев поведения родителей.
Эксперты по кибербезопасности обратили внимание, что из-за недостаточной осведомленности детей и взрослых в вопросах цифровой приватности, юные пользователи могут столкнуться с различными рисками в Сети. Так, по данным нового опроса Kaspersky Safe Kids, больше четверти родителей в России (29%) не знают, какая информация об их ребенке есть в открытом доступе в сети.
По словам экспертом, дети часто публикуют много избыточной информации о себе: об увлечениях и хобби (57%), возрасте (55%) и номере школы (31%), а также много личных фотографий (26%) и фото, на которых видно обстановку квартиры (15%). Еще 7% детей старше 12 лет в ходе опроса признались, что отправляли очень личные фото или видео с собой другим пользователям в сообщениях или выкладывали их в социальных сетях.
Воспользоваться всем этим могут злоумышленники, предупреждают эксперты. Они посоветовали тщательно отбирать контент перед его публикацией в соцсетях, особенно, когда это касается личных данных.
«Каждый шестой ребенок (16%), принявший участие в нашем опросе, отметил, что в течение последнего года к нему в интернете пытались втереться в доверие незнакомые взрослые. Мы обращаем внимание, что злоумышленники часто используют для этого личную информацию жертв. Это могут быть, например, общие с ребенком интересы или сведения о родителях. К тому же те, кто любит активно делиться деталями личной жизни, чаще рискуют столкнуться с доксингом или онлайн-грумингом», — рассказал Сиденко.
При этом почти половина родителей (43%) выкладывает фото и видео со своими детьми в свои соцсети. Более трети из них (35%) указывают дополнительную информацию, например, имя ребенка, его увлечения, геолокацию. В 20% случаев, со слов родителей, видеть фотографии и посты с их детьми могут все пользователи. Отмечается, что 61% по разным причинам не спрашивают у детей разрешения, прежде чем выложить такой контент.