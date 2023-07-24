17:34 (мск), источник: Газета.Ру
Названы восемь привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни
Специалисты американского общества нутрициологов установили привычки, которые могут продлить срок жизни. Среди них: поддерживать физическую активность, не иметь зависимости от обезболивающих, не курить, эффективно справляться со стрессом, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем регулярно, соблюдать гигиену сна и поддерживать позитивные социальные отношения. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании общества Nutrition 2023.