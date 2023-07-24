В Румынии группа кладоискателей нашла почти 5000 монет XVI века

Как сообщает The History Blog, тысячи монет были спрятаны в керамический сосуд и кем-то закопаны. Владелец клада так за ним и не вернулся. Монеты были обнаружены в лесу целой командой археологов-любителей, вооруженных металлоискателями.
Сначала один из них нашел маленькую серебряную монету, которая покоилась в верхнем слое почвы. Затем на относительно небольшой глубине было обнаружено еще несколько монет. Когда за раскопки взялась вся группа кладоискателей, был найден керамический сосуд, содержавший очень крупный клад.
О своей находке любители тут же известили власти и музей ближайшего городка. По местным законам кладоискатели обязаны сообщать муниципальным властям или музеям о любой археологической находке в течение 72 часов. Эксперты обработали клад и насчитали в его составе в общей сложности 4868 монет. Подсчет затрудняет то, что некоторые из них «прикипели» друг к другу из-за коррозии.
В основном в составе клада оказались венгерские динары, отчеканенные во время правления Владислава II, короля Богемии (1471−1516 гг.), Венгрии и Хорватии (1490−1516 гг.). Также нашлось три крупных серебряных талера весом по 30 грамм каждый и четыре монеты среднего диаметра, идентифицировать которые пока не удалось.
Общей вес клада составляет около 4,5 килограмма. В соответствии с румынским законодательством он является собственностью государства. Клад будет передан на хранение в музей. Однако нашедшие его кладоискатели имеют право на вознаграждение. Оно может составить от 30 до 45 процентов от рыночной стоимости находки, определенной официальной экспертной оценкой.