Неизвестные вымершие саблезубые кошки обнаружены в ЮАР

Статья международной исследовательской группы опубликована в журнале iScience, а коротко об открытии рассказывает Sci News. Совершить его ученым удалось при раскопках, проведенных в карьере Langebaanweg «E» в Южной Африке. Были обнаружены окаменелые останки двух ранее неизвестных видов представителей саблезубых кошачьих. Они получили названия Lokotunjailurus chinsamyae и Dinofelis werdelini.
Причем результаты исследования показывают, что ареал обитания таких существ в Африке был куда большим, чем считалось до сих пор.
«Известный материал о саблезубых животных из Лангебаанвега до сих пор был относительно беден, и важность присутствия там саблезубых кошачьих до последнего времени не принималась во внимание должным образом, — говорит Альберто Валенсиано, палеонтолог из Университета Комплутенсе. — Наш филогенетический анализ является первым, в котором учитываются виды из карьера Лангебаанвег».
Ученый отмечает, что саблезубые существа рода Dinofelis были распространены по всему миру. Их окаменелости находили не только в Африке, но и в Китае, Европе и Северной Америке. Что касается саблезубых рода Lokotunjailurus, то их окаменелые останки раньше находили только в Кении и Чаде. Новые находки говорят о том, что хищники родов Dinofelis и Lokotunjailurus могли быть распространены по всей Африке 5−7 миллионов лет назад.
К слову, карьер Langebaanweg «E» представляет собой одну из крупнейших и лучше всего сохранившихся коллекций окаменелостей саблезубых кошачьих из мио-плиоценовых отложений Африки. Последние находки говорят о том, что 5−7 миллионов лет назад этот район представлял собой смешанную местность, где присутствовали и леса, и открытые пастбища. Например, ранее здесь же были обнаружены окаменелые останки саблезубых кошек рода Machairodontini, которые по параметрам своего тела были хорошо приспособлены к бегу на высокой скорости. Но были здесь найдены и останки саблезубых кошек рода Metailurini, которые обитали в лесах.
Новое открытие предполагает, что Лангебаанвег 5,2 миллиона лет назад все еще представлял собой смесь леса и пастбищ. Но как раз в те времена, вероятно, Южная Африка начала постепенный переход к расширению площади саванн и сокращению лесных угодий.
«Непрерывное засушивание на протяжении мио-плиоцена с расширением открытых сред могло стать важным фактором, побудившим гоминидов стать двуногими», — пишут также в своей работе палеонтологи.