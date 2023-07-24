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20:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 24 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

С 1 августа в России вводится цифровой рубль

Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно к первым двум.

В России повысили предельный возраст пребывания в запасе

Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Минобороны сообщило о 17 сбитых в Крыму беспилотниках

Все 17 аппаратов были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.

Путин подписал закон о запрете смены пола

Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола.

Банки пяти стран запретили переводы через «Юнистрим»

Кредитные организации предложили пользоваться другими способами переводов, некоторые позволяют отправлять деньги через «Юнистрим» в рублях и национальной валюте.

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