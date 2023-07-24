20:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 24 июля
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Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно к первым двум.
Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Все 17 аппаратов были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.
Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола.
Кредитные организации предложили пользоваться другими способами переводов, некоторые позволяют отправлять деньги через «Юнистрим» в рублях и национальной валюте.