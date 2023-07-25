11:32 (мск), источник: Аргументы и факты
Смерть посреди Олимпиады. Можно ли было спасти Владимира Высоцкого?
25 июля 1980 года умер Владимир Семенович Высоцкий.
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В 1987 году в парижском книжном магазине «Globe» состоялась презентация книги воспоминаний Марины Влади «VLADIMIR ou le vol arrêté» («Владимир, или Прерванный полёт»).
После того, как спустя несколько месяцев появился русский перевод произведения, разразился скандал. Советская публика оказалась не готова принять подобный взгляд на Высоцкого. Когда Влади приехала в Москву, на ее пресс-конференции разразился скандал: сыновья Высоцкого грозили подать в суд за клевету на отца.
До суда дело не дошло, но потребовалось довольно много времени, чтобы страсти улеглись.
Если говорить о широкой аудитории поклонников Высоцкого, то их более всего потрясли откровения о наркотиках — Марина Влади стала первой, кто рассказал публично о зависимости народного кумира.
Для СССР 1980-х тема наркотиков в публичном пространстве была новой, и принять то, что любимый артист мог стать жертвой подобного недуга, людям было очень сложно.
Собственно, и сама Марина Влади узнает о том, что алкоголь уже не является главным злом в жизни мужа, всего за несколько месяцев до трагической развязки.
Никто до сих пор достоверно не знает, когда именно Высоцкий впервые познакомился с наркотиками. Согласно нескольким версиям, это произошло в середине 1970-х годов.
Как и многие творческие деятели той поры, певец злоупотреблял алкоголем, что нередко выливалось в запои. Во время одной из таких ситуаций некий врач сделал ему укол наркотического препарата.
Врач-реаниматолог Анатолий Федотов, находившийся рядом с Высоцким в течение последних лет его жизни, вспоминал:
Когда мы познакомились с Володей в самом конце 1975 года, он уже хорошо знал, что и как… Есть ряд препаратов, которые способны восстанавливать работоспособность нервной клетки… Можно снять чувство похмелья. Привыкание развивается очень быстро, организм истощается — это очень коварное лекарство. Долго на него надеяться нельзя.
К 1980 году ситуация становится критической — доза препаратов, которые использует Высоцкий, стремительно растет. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, ему нужно уже несколько ампул в день. Среди людей, окружавших Высоцкого в этот период, много медиков, имеющих возможность доставать препараты наркотического действия.
В течение последнего полугода жизни Владимир Семенович предпринимает несколько попыток прекратить прием наркотиков. Об официальном лечении подобного недуга в СССР Высоцкий и слышать не хочет, поэтому попытки носят полуофициальный характер.
В мае 1980 года во время поездки в Париж к Марине Влади у Высоцкого происходит запой, и он оказывается в клинике «Шератон», врачи которой имеют большой опыт по лечению алкогольной и наркотической зависимостей.
Французским медикам удается стабилизировать его состояние, и это, возможно, последний реальный шанс остановить катастрофу. Однако в это время у Театра на Таганке гастроли в Польше, и Высоцкий убеждает Марину Влади забрать его из лечебницы.
После возвращения из-за рубежа Высоцкий продолжает жизнь в прежнем ритме, где, к сожалению, наркотики стали повседневностью. Однако 19 июля в Москве стартуют Олимпийские игры, и перед ними в столице ужесточается режим контроля за всеми сферами деятельности, в том числе и за медицинской. Это ограничивает возможности получения препаратов, и Высоцкий хочет использовать данную ситуацию, чтобы уйти от зависимости. Но всякий раз это не удается.
18 июля 1980 года Высоцкий в последний раз выходит на сцену Театра на Таганке в роли Гамлета. Свидетели описывают — он очень плохо себя чувствовал, и за кулисами ему делали уколы. Что именно кололи, версии расходятся — витамины, препараты, улучшающие сердечную деятельность, или наркотики. Так или иначе, но Высоцкий сумел отыграть спектакль.
После этого у Высоцкого начинается запой — он пытается таким образом уйти от наркотиков. Врач Анатолий Федотов вспоминал:
Володя вошел в такой запой, что ему было не до этого… Водка — это была замена. Многие ребята так делают — когда хотят соскочить с иглы, входят в запой. Но водка — неадекватная замена, она действует грубее…
Сразу несколько врачей, видевших Высоцкого зимой и весной 1980 года, независимо друг от друга говорили — ему осталось несколько месяцев жизни, если не принять срочных мер. Но сам артист к мнению врачей относился скептически.
В минуты просветления он ищет выход. Высоцкий решает лететь в Париж, к Марине Влади, 22 июля оформляет загранпаспорт и покупает билеты на 29 июля.
Но больше из своей квартиры он уже не вышел.
В трехкомнатной кооперативной квартире в только что построенном 14-этажном доме на Малой Грузинской Владимир Высоцкий поселился в 1975 году. В просторную квартиру площадью 115 квадратных метров Высоцкий въехал уже в статусе знаменитости. Правда, первые воспоминания Марины Влади об их новом доме не отличаются теплотой ни в прямом, ни в переносном смысле: «В нашей новой квартире батареи едва тёплые и совершенно не греют. Везде, кроме кухни, где весь день горит плита, просто костенеешь от холода. На градуснике за окном минус сорок. Мы не снимаем стёганых курток, шапок и меховых сапог. Окна заледенели и покрылись причудливыми геометрическими узорами. Из дома мы не выходим».
Дом на Малой Грузинской был особенным — в нем проживали известные личности: врачи, художники
Состояние Высоцкого ухудшалось. 23 июля к нему приехала реанимационная бригада из института имени Склифосовского. Обсудив ситуацию, врачи решили попробовать еще один способ: переведя пациента на искусственную вентиляцию легких и погрузив его в медикаментозный сон, постараться вывести из организма «все, что возможно». Эффекта эта процедура не гарантировала, но врачи видели в ней последний шанс. Планировалось забрать Высоцкого на процедуру 25 июля, когда освобождался отдельный бокс.
Врач-реаниматолог Анатолий Федотов, находившийся рядом с Высоцким, так описал последние часы его жизни: «24 июля я работал… Часов в восемь вечера заскочил на Малую Грузинскую. Ему было очень плохо, он метался по комнатам. Стонал, хватался за сердце. Вот тогда при мне он сказал Нине Максимовне: “Мама, я сегодня умру…” Он метался по квартире. Стонал. Эта ночь была для него очень тяжелой. Я сделал укол снотворного. Он все маялся. Потом затих. Он уснул на маленькой тахте, которая тогда стояла в большой комнате. А я был со смены — уставший, измотанный. Прилег и уснул — наверное, часа в три. Проснулся от какой-то зловещей тишины — как будто меня кто-то дернул. И к Володе! Зрачки расширены, реакции на свет нет. Я давай дышать, а губы уже холодные. Поздно. Между тремя и половиной пятого наступила остановка сердца на фоне инфаркта. Судя по клинике — был острый инфаркт миокарда. А когда точно остановилось сердце — трудно сказать. Потом в свидетельстве о смерти мы записали: “Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, которая развилась на фоне абстинентного синдрома…” Смог бы я ему помочь? Трудно сказать, но я бы постарался сделать все. До сих пор не могу себе простить, что заснул тогда… Прозевал, наверное, минут сорок».
Был ли шанс спасти Высоцкого? Часть врачей, оказывавших ему помощь, полагали, что Федотов допустил серьезные ошибки, однако не считали, что речь идет о его фатальной вине. Все сходились в том, что организм артиста был изношен тяжелыми нагрузками, алкоголем и наркотиками.
Сразу после смерти Высоцкого сложился своеобразный «заговор молчания» — окружение певца постаралось уничтожить все следы, которые в квартире могли указывать на присутствие наркотических препаратов.
В официальном документе причина смерти Владимира Семенович Высоцкого была указана так: «Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Заболевание, вызвавшее или обусловившее непосредственную причину смерти — атеросклероз венечных артерий сердца. Причина смерти установлена врачом, установившим смерть».
Вскрытия тела не проводилось, и для того, чтобы его не было, окружение и близкие Высоцкого приложили немало усилий. Причиной было то, что в случае судебно-медицинской экспертизы факт употребления наркотиков скрыть бы не удалось.
Можно было ли вылечить Высоцкого? Надо признать, что возможности для этого имелись. Старший сын Марины Влади Игорь пристрастился к наркотикам в подростковом возрасте, но мать вовремя поместила его на лечение. С трудом, но Игорь вернулся к нормальной жизни.
Высоцкий был свидетелем этого лечения. Однако найти в себе силы, чтобы пройти такой же путь, он не смог.
В окружении Владимира Семеновича не нашлось такой сильной личности, чье влияние смогло переломить ситуацию. В итоге он сжег себя без остатка.