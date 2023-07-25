10:59 (мск), источник: РБК Life
В секторе Газа обнаружили более 125 гробниц римской эпохи
Возраст захоронений составляет 2000 лет.
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Команда археологов обнаружила более 125 гробниц и два редких свинцовых саркофага в ходе раскопок на 2000-летнем римском кладбище в Газе. В большинстве захоронений сохранились практически в целости скелеты. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным источника, ранее эта территория была важным торговым маршрутом еще со времен Древнего Египта, когда там жили филистимляне, до эпохи Римской империи и крестовых походов.
«Впервые в Палестине мы обнаружили кладбище со 125 могилами, и впервые в Газе мы обнаружили 2 саркофага из свинца», — рассказал Фадель Аль-Аутул, эксперт Французской библейской и археологической школы.
Один из обнаруженных саркофагов декорирован узором в виде гроздьев винограда, а другой — изображениями дельфинов. Римское кладбище было обнаружено еще в прошлом году, однако из-за отсутствия финансирования археологам пришлось приостановить раскопки.
Незадолго до этого древнейший некрополь с 50 захоронениями обнаружили ученые всего в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в самом сердце Парижа. Эксперты заявили, что находка предоставляет уникальную возможность познакомиться с жизнью и погребальными обрядами Лютеции — старинного поселения, находившегося около 2 тыс. лет назад на месте французской столицы.