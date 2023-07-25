14:02 (мск), источник: РБК Life
Вы удивитесь, но эти 5 животных водятся в России
Красный волк, гигантский слепыш и аргали — их мало, но они существуют.
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Существуют животные, которые четко ассоциируются с какой-либо страной или регионом. Например, кенгуру с Австралией, капибара — с Южной Америкой, жираф — с Африкой и, конечно же, бурый медведь в понимании многих связан с Россией. Но есть и такие представители живой природы, которые также обитают в нашей стране, но о них мало кто знает.
РБК Life собрал пять животных, которые живут на территории России, хотя некоторых из них практически невозможно встретить.
Небольшой грызун, около 10 см в длину, живет только в России: в Приамурье и Забайкалье, в Южной Якутии, на Камчатке и на северо-востоке Сибири. Лемминг питается зелеными мхами и другой растительностью, летом — насекомыми.
Летняя и зимняя окраска тела амурского лемминга разная: летом он пепельно-серый с легким палевым оттенком, а зимой чисто-белый, иногда с палевым налетом. Размножается амурский лемминг слабо и считается крайне редким животным. Несмотря на свое название, на территории самой Амурской области его встречали лишь в нескольких местах, в Зейском районе.
Гигантский слепыш занесен в Красную книгу России, он — самый крупный представитель рода. Длина тела животного — до 35 см, а для обитания он выбирает северо-восточную часть Предкавказья. Численность популяции составляет около 50 тыс. особей. Гигантский слепыш — подземный инженер, он строит систему туннелей, где есть жилые отсеки, кладовые, уборные. Слепыш живет, в основном, на территории Дагестана и занесен в Красные книги Дагестана, Чечни и Ставропольского края. Иногда его встречают и в других регионах страны. Так, в 2014 году на окраине деревни Дубровка Лебедянского района Липецкой области был обнаружен такой зверь.
Красный волк — самый редкий зверь в нашей подборке, это вид псовых, находящийся под угрозой исчезновения. В России это животное если и можно встретить, то только на Алтае и в Приморье, куда волки заходят с прилежащих территорий Монголии и Китая. Этот вид считается практически исчезнувшим в нашей стране, и нет фактов, что он постоянно обитал в пределах России когда-либо прежде. Красный волк занесен в Красную книгу. Ученые считают важным выявить районы, где еще сохранился красный волк, с последующей организацией здесь охранных заказников.
Зубр — единственный дикий вид крупных быков в Европе. В первой трети XX века эти животные были полностью истреблены в дикой природе. Катастрофой для зубров стала Первая мировая война и годы голода и разрухи. Последний живущий на свободе зубр был убит в Беловежской пуще лесничим Казимиром Шпаковским в 1921 году, а на Кавказе последних трех животных убили в 1926 году в окрестностях горы Алоус.
В 1923 году было создано Международное общество охраны зубров. Из оставшихся нескольких десятков особей и произошла вся современная популяция зубров: сегодня в мире насчитывается более 8 тыс. особей, 6 тыс. из которых — это вольные популяции. Зубр был практически возвращен из небытия, но угроза его исчезновения с лица Земли остается.
В России численность за последние десять лет выросла почти в три раза, достигнув 1596 особей в начале 2021 года. Сейчас наша страна занимает третье место по численности зубра в природе после Белоруссии и Польши. Более половины российских зубров обитают в национальном парке «Орловское полесье» и заповеднике «Калужские засеки».
Зубры приспособлены к холодному времени года. Эти великаны могут находить себе пропитание даже при почти метровом слое снега или обдирать кору и поедать ветки деревьев. Об этих животных съемочная группа Русского географического общества сняла фильм, целый год наблюдая за величественными парнокопытными в заповедниках.
Самый крупный в мире горный баран — аргали. В России они встречаются на Алтае и в Туве, имеют статус редкого, особо охраняемого подвида, находящегося под угрозой исчезновения. Главной угрозой для их существования стали браконьеры и пасущиеся стада скота, вытесняющие баранов с их места обитания. Как отмечают специалисты, которые наблюдают за этими животными, размеры аргали действительно впечатляют: обычный самец, даже не самый крупный, весит порядка 170 кг.