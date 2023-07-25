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16:00 (мск), источник: Газета.Ру

В Японии обнаружили отлично сохранившийся ископаемый лес

Исследователи из Университета Осаки в Японии обнаружили прекрасно сохранившийся ископаемый лес, обнаруженный на берегу реки Кисо, к северо-востоку от Нагои (город в Японии). Результаты работы ученых были представлены в журнале Scientific Reports.

Источник: Megumi Nishino et al.

Впервые лес был замечен во время сильной засухи в 1994 году, когда из-за обмеления реки на поверхность поднялось около 400 окаменелых пней. С тех пор большинство деревьев вновь были затоплены водами Кисо, однако ученые смогли успешно исследовать 137 пней. Большая часть образцов (130) были идентифицированы как Wataria parvipora (далее — ватария).

По словам исследователей, ватария — ископаемое дерево, узнаваемое по характерным годичным кольцам, обильным лучам паренхимы (функциональные клетки) и отсутствию смоляных каналов.

Авторы также смогли изучить листья, которые находились рядом с пнями. Подавляющее большинство образцов принадлежало неизвестному растению, которое, вероятно, росло с хлопком, какао и бамией. Окаменелости этого листа были найдены по всей Евразии, предположительно, они относятся к эпохам миоцена и плиоцена.

«Это редкое место поможет нам реконструировать целый вид растения эпохи позднего миоцена, которое когда-то было распространено на территории современной Евразии», — заключили авторы.

Миоцен — первая эпоха неогенового периода, который характеризуется тем, что фауна, климат и география уже имеют близкие к современным очертания. Началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,333 миллиона лет назад, охватывая 86% периода.

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