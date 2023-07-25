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13:31 (мск), источник: РБК Life

Подводный робот поднял 2000-летний клад с затонувшего римского корабля

Последний рейс корабль совершал из страны Ближнего Востока в Прованс.

Источник: archeologie.culture.gouv.fr

На месте затонувшего римского корабля в Средиземном море группа исследователей из Италии и Франции обнаружила изделия из стекла и необработанные стеклянные блоки. Находка была погребена на глубине 350 метров между Корсикой и Капрайей, сообщает портал Arkeonews.

Обломки корабля были обнаружены еще в 2012 году. Первоначально предполагалось, что затонувшее судно находится во французских территориальных водах. Отдел подводной археологии Министерства культуры Франции провел несколько предварительных исследований в 2013 и 2015 годах. Дипломатические переговоры привели к тому, что Италия настояла на участии своих специалистов. Так две страны согласились сотрудничать в изучении затонувшего корабля.

Министерство культуры Франции предоставило свое флагманское исследовательское судно «Альфред Мерлин» с двумя роботами «Артур» и «Иларион» для проведения исследований в глубоководных районах. «Артур» — один из самых маленьких и легких роботов в своей категории. Он может погружаться на глубину до 2500 метров, снимать видео высокой четкости, а также умеет пылесосить осадок и извлекать предметы.

«Артур» обнаружил множество осколков стекла, в том числе бутылки, тарелки, чашки, миски, небольшой сосуд и несколько необработанных блоков. Помимо стеклянной посуды на поверхность были подняты две большие бронзовые чаши и несколько амфор. Содержимое затонувшего корабля и его состояние указывают на то, что в последний раз он был на плаву в конце первого или начале второго века нашей эры, заключили ученые.

Углубленное изучение материалов позволит получить дополнительные сведения о хронологии кораблекрушения и больше информации о маршруте корабля в его последнем рейсе. Пока археологи предполагают, что корабль должен был прибыть из порта на Ближнем Востоке, возможно, из Ливана или Сирии, и направляться к французскому побережью Прованса.

Ранее ученые из Задарского университета обнаружили остатки старинной дороги возрастом 7 тыс. лет в затопленной древнейшей деревне Солине на побережье хорватского острова Корчула. Когда-то эта дорога соединяла последний с поселением хварской культуры, населявшей восточную часть Адриатики. Дорога была выполнена из тщательно сложенных каменных плит и имела ширину около 4 м. Дайверы нашли проезжую часть на глубине около 5 м, погребенной под толстыми слоями грязи.

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