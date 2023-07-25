ГД приняла закон о запрете выезда из России со дня направления повестки

При рассмотрении в первом чтении законопроект предусматривал возможность поступления в мобилизационный резерв для родителей троих и более детей. Ко второму чтению законопроект был существенно доработан, данная норма была исключена из документа.
«Запрет на выезд из Российской Федерации в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу, применяется… со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки военного комиссариата по месту работы (учебы) гражданина», — сообщается в тексте документа.
Также запрет на выезд из РФ может применяться со дня дня вручения гражданину повестки лично под расписку.
Согласно документу, решение о применении временной меры в виде запрета на выезд из Российской Федерации формируется военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, в день вручения повестки лично под расписку.
Указанное решение подписывается военным комиссаром и направляется гражданину, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности РФ, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Закон предусматривает обязанность медицинских организаций и общеобразовательных организации предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.
Также указывается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов РФ необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения.
Кроме того, закон устанавливает, что решение о применении мер, направленных на обеспечение явки, формируется военным комиссариатом в день, следующий за днем неявки, при отсутствии подтверждения уважительных причин неявки гражданина.
К таким мерам в том числе относятся запрет на регистрацию в качестве ИП, запрет на постановку на учет самозанятого, ограничение права на управление транспортным средством, отказ на оформление кредитного договора.