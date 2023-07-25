15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: ужесточать ли правила для электросамокатчиков
А как вы относитесь к электросамокатам?
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За последние годы во всех крупных российских городах электросамокаты набрали огромную популярность. Их берут в аренду на поминутной основе или приобретают для постоянного пользования.
После долгих споров, как относиться к такому виду транспорта или к его водителям, все средства индивидуальной мобильности (СИМ) наконец признали транспортными средствами.
|Справка:
|Средство индивидуальной мобильности — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования одного или более двигателя. В этот список входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные устройства. Ограничения по максимальной мощности в правилах не прописаны.
|К нарушителям правил для СИМ применяется статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф — 800 руб. или 1,5 тыс. руб., если нарушение совершено в пьяном виде.
|Однако статистика дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов показывает, что внесённые в ПДД поправки об использовании этого вида транспорта не принесли желаемого эффекта, заявили 17 июля в Совете по правам человека при президенте России. В то же время инспекторы не всегда имеют возможность ловить нарушителей.
Редакции проектов Новости Mail.ru и Авто Mail.ru решили провести исследование и узнать, насколько этот вид транспорта популярен среди россиян? Как они относятся к ужесточению законодательства и нужно ли вообще вводить новые правила?