18:24 (мск), источник: РБК Life
Ученые опровергли теорию о природе происхождения лох-несского чудовища
Выяснилось, что «чудище» никак не могло быть гигантским угрем.
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Дата-аналитик Фло Фоксон из Общества народной зоологии Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) опроверг основную гипотезу о природе знаменитого лох-несского чудовища. В статье, опубликованной в научном журнале JMIRx Bio, ему удалось доказать, что легендарный монстр, который якобы обитал в озере в Шотландии, не мог быть громадным угрем.
С начала 1930-х годов рассказы о неизвестном создании, скрывающемся в Лох-Нессе, периодически появлялись в СМИ. Но ни одного представителя загадочного вида так и не удалось поймать, напомнил Фоксон. Так что вероятность существования таких животных, убежден эксперт, маловероятна. Подлинность фото и видео, на которых можно заметить силуэт мифического Несси, научные изыскания ставят под сомнение.
В 1970-е годы биолог Рой Макал предположил, что в озере Лох-Несс могут находиться крупные особи европейского угря (Anguilla anguilla). У представителей этого вида вытянутое темное тело, пара грудных плавников. Макал решил, что внешний вид рыб напоминает описания, которые давали очевидцы.
Позже натуралисты Адриан Шайн и Дэвид Мартин из проекта «Лох-Несс и Морар» указали, что миграция угрей проходит через реку Несс. И чаще всего чудовище видели возле устьев рек.
Фло Фоксон изучил статистику по весу угрей и произвел ряд расчетов. Он пришел к выводу, что встретить в Лох-Нессе угря длиной больше одного метра реально. Шанс обнаружить такую особь равен 1:50 000.
Флоксон отметил, что до длины 1 м угорь будет расти приблизительно 30 лет. А значит, образцу длиной 6 м должно быть как минимум лет 200 при условии, что его рост никогда не будет замедлятся. А это уже противоречит фактам. Стареющие особи увеличиваются в размерах медленнее.
Среди рыб есть долгожители, например гренландская акула. Для нее возраст 200 лет — вполне достижимая отметка.
В начале июля рыбохозяйственные предприятия сообщили, что в Великие озера в США вернулась «рыба-вампир». Так называют похожую на угря морскую миногу. Это паразит, который присасывается к другим обитателям водоемов и питается их кровью. Популяция выросла на фоне пандемии коронавируса: из-за введенных ограничений специалисты, контролирующие численность миног, не могли в полной мере выполнять свою работу.