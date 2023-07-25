19:21 (мск), источник: Ведомости
Генпрокуратура признала нежелательным телеканал «Дождь»
Телеканал «Дождь» (признан в РФ иноагентом) признали нежелательной организацией на территории России. Об этом говорится в сообщении телеканала.
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«Дождь признали “нежелательной” организацией в России», — написал «Дождь» в своем Telegram-канале.
Генпрокуратура сообщила, что признала латвийский и нидерландский филиалы телеканала SIA TV Rain и TVR Studios B.V. нежелательными в России.
Синдеева организовала работу филиалов после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор «за систематические нарушения законов о СМИ и об информации» ограничили доступ к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь», говорится в сообщении ведомства. Финансируется телеканал нидерландским фондом Stichting 2 Oktober, который также признан иноагентом.
В Генпрокуратуре утверждают, что телеканал регулярно публикует материалы организаций, которые признаны в России нежелательными, или ограниченные к распространению из-за нарушения закона сведения. «SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций (“ФБК”, “штабы Навального”), террористических организаций (“Хизб ут-Тахрир”), иностранных агентов (“Медуза”, “Радио Свобода”)», — говорится в сообщении ведомства.
После начала спецоперации телеканал переехал в Латвию, где в июне 2022 г. получил лицензию на вещание. Однако в декабре Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию в «связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Литва и Эстония вслед за Латвией приняли аналогичное решение о прекращении вещания телеканала. Перед тем как лишить лицензии, телеканалу сделали два предупреждения. Первое касалось показа в эфире карты, на которой Крым входит в состав России. Второе телеканал получил после того, как журналист Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию «нашей» и заявил о помощи армии.
22 декабря 2022 г. комиссия по СМИ в Нидерландах сообщила, что «Дождь» получил лицензию на вещание в стране.