18:08 (мск), источник: Вокруг Света
Геологи объяснили гравитационную аномалию площадью 3 млн кв. км на дне Индийского океана
Объясняем простыми словами, что такое гравитационная дыра и откуда она взялась.
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Гравитационная дыра в Индийском океане — это крупнейшая аномалия такого рода на планете, круглая впадина, идущая от южной оконечности Индии и занимающая около 3 миллионов км2.
С момента открытия в 1948 году она оставалась загадкой для ученых. Геофизики из Индийского института науки в Бангалоре теперь заявляют, что нашли объяснение: это результат исчезновения древнего океана и работы струй магмы, вышедших из глубин планеты.
Как поясняют эксперты, вопреки обывательскому представлению, наша планета — отнюдь не идеальная сфера. «Земля, по сути представляет собой комковатую картофелину» — сказала в интервью об открытии для CNN одна из авторов нового исследования, геофизик Аттри Гош. Ученые, скорее, назовут такую форму эллипсоидом, так как вращение планеты заставляет ее среднюю часть вытягиваться. При этом внутри Земли есть области разной плотности, что сказывается на ее поверхности и гравитации.
Уровень, который занимает вода на поверхности планеты, называется геоидом — он зависит от разницы в плотности материала внутри Земли и массы под ним, так как на разных участках поверхность будет по-разному притягивать. Дыра в Индийском океане является самой низкой точкой геоида.
В новом исследовании команда использовала информацию о том, как выглядела Земля миллионы лет назад. Известно, что континенты и океаны были расположены совсем иначе, чем сейчас, и естественно, отличалась структура плотности планеты. С помощью суперкомпьютеров ученые смоделировали геологические изменения в этой области Земли начиная со 140 миллионов лет назад. Результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.
Всего у команды получилось 19 симуляций, которые воспроизводили сдвиги тектонических плит и поведение магмы. В шести моделях образовалась низменность в геоиде, похожая на современную гравитационную дыру Индийского океана. Во всех шести сценариях был общий момент — появление шлейфов магмы вокруг нижней части геоида. В остальных 13 моделях шлейфов не было и дыра не сформировывалась.
Шлейфы же возникали в результате того, что древний океан в этом месте переставал существовать.
140 миллионов лет назад Индия находилась в совсем другом месте, между Индийской плитой и Азией был океан. Индия начала двигаться на север, и по мере того, как это происходило, океан исчез, а разрыв с Азией сократился.
Далее океаническая плита опустилась внутрь мантии Земли и, по словам ученых, это вызвало образование шлейфов — магма низкой плотности вырвалась к поверхности планеты. Эти струи очень похожи на те, что приводят к образованию вулканов, говорят авторы.
Низменность в геоиде появилась примерно 20 миллионов лет назад после того, как суша Индии наконец додрейфовала до Азии и столкнулась с ней.
Есть вероятность, что дыра в Индийском океане так же в будущем может исчезнуть или поменять местоположение, но вряд ли это случится быстрее, чем через несколько сотен миллионов лет.