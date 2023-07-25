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Главные новости к вечеру 25 июля
17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 25 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Госдума приняла закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
Андрей Картаполов заявил, что проект закона о диапазоне призывного возраста с 18 до 30 лет связан с демографической ситуацией в стране.

В Китае сняли с должности «пропавшего» министра иностранных дел
Одним из последних появлений Цинь Гана на публике стала встреча с замглавы МИД России в конце июня.

WSJ рассказала о проблемах Байдена при провале наступления ВСУ
Американский президент из-за принятой стратегии США «не сворачивать с курса» оказался зависим от исхода конфликта на Украине, который сам он описывает как битву между авторитаризмом и демократией.

В НАТО предложили вывозить зерно с Украины с помощью конвоев альянса
В альянсе делают отсылку к операции США в Ормузском проливе более 30 лет назад, которая, по его словам, помогла предотвратить якобы попытку Ирана перекрыть пролив и остановить 25% мировых поставок углеводородов.

Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера
Для тушения огня использовали самолеты, вертолеты и другую спецтехнику.

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