17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 25 июля
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Госдума приняла закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
Андрей Картаполов заявил, что проект закона о диапазоне призывного возраста с 18 до 30 лет связан с демографической ситуацией в стране.
В Китае сняли с должности «пропавшего» министра иностранных дел
Одним из последних появлений Цинь Гана на публике стала встреча с замглавы МИД России в конце июня.
WSJ рассказала о проблемах Байдена при провале наступления ВСУ
Американский президент из-за принятой стратегии США «не сворачивать с курса» оказался зависим от исхода конфликта на Украине, который сам он описывает как битву между авторитаризмом и демократией.
В НАТО предложили вывозить зерно с Украины с помощью конвоев альянса
В альянсе делают отсылку к операции США в Ормузском проливе более 30 лет назад, которая, по его словам, помогла предотвратить якобы попытку Ирана перекрыть пролив и остановить 25% мировых поставок углеводородов.
Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера
Для тушения огня использовали самолеты, вертолеты и другую спецтехнику.