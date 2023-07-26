Под Брянском нашли кость с неандертальским орнаментом возрастом около 80 тыс. лет

Такие находки, связанные с деятельностью неандертальского человека, крайне редки, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Александр Очередной.
«Уникальность в том, что такие находки на территории Восточной Европы известны только в Заскальной пещере в Крыму. Это крайне большая редкость, когда речь идет о среднем палеолите, о неандертальском человеке, их до сотни во всем мире», — рассказал Очередной.
По его информации, геометрический орнамент на кости состоит из зигзага и нескольких дуг, некоторые из которых прорезаны глубже, другие — лишь слегка намечены и видны только при увеличении и косом свете.
Ученые считают такую находку доказательством того, что люди среднего палеолита были сосредоточены не только на выживании, но и и были способны к абстрактному мышлению.
Специалистам предстоит детально изучить находку, более точно установить ее возраст, отметил Очередной.
В селе Хотылево в 2023 году исследования проводят три экспедиции. Брянская раннеславянская археологическая экспедиция исследует культурный слой жилой зоны поселения Киевской археологической культуры III—V вв.еков нашей эры в пределах памятника Хотылево-2. Там же наиболее насыщенные участки крупного верхнепалеотического комплекса изучает Хотылевская археологическая экспедиция. Верхнедеснинская экспедиция исследует крупнейший в Восточной Европе среднепалеотический комплекс памятников Хотылево-1 (около 80 тыс. лет). Ее цель — определить время образования и степень сохранности культурных слоев, оставленных неандертальцами.