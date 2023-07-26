10:17 (мск), источник: РБК Life
Целый сезон за несколько дней: россияне рассказали, как смотрят сериалы
Молодежь предпочитает узнавать развязку сюжета как можно быстрее.
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Больше половины россиян предпочитают смотреть сериалы быстро (то есть сразу все серии, не растягивая их на месяц и далее), такими данными с редакцией поделились в исследовательском холдинге «Ромир».
Аналитики решили выяснить, как жители страны стараются смотреть сериалы. Участие в опросе приняли 1,5 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет. Неспешным просмотром отличились женщины, пожилые люди и жители Урала.
Как оказалось по итогам исследования, 55% респондентов предпочитают быстрый просмотр сериалов. Из них 33% осваивают один сезон за несколько дней, а 22% — за день.
Больше остальных к быстрому просмотру сериалов склонны люди 18−24 лет (таковых набралось 65%). Географически любителями быстрых просмотров оказались жители регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ.
21% опрошенных предпочитает постепенный просмотр — по одной серии в неделю или по мере выхода новых эпизодов. Причем женщины чаще выбирают неспешный просмотр. Также этот вариант более предпочтителен для людей старше 60 лет и для респондентов, живущих на Урале.
«19% участников опроса не смотрят сериалы, причем мужчины чаще признаются в этом (23% против 15%). В Центральном федеральном округе сериалы не смотрит четверть опрошенных, в то время как в остальных регионах показатель равнодушных к этому контенту составляет 16−19%» — пояснили результаты опроса в «Ромире».