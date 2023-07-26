Кольцо американского рэпера Тупака Шакура продано на аукционе за $1 млн

Как указано в карточке лота, продажа кольца, украшенного рубинами и бриллиантами, была закрыта во вторник, 25 июля. Памятное украшение досталось новому владельцу за $1,016 млн. При этом его стартовая стоимость составляла $300 тыс.
Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных американских хип-хоп-исполнителей. Сборник с его хитами до сих пор находится в списке самых продаваемых альбомов в США. Музыкант погиб в 1996 году после того, как в Лас-Вегасе в него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля.
Ранее, 21 июля, сообщалось, что кольцо легендарного рэпера стало главным лотом третьего «хип-хоп-аукциона» Sotheby’s, приуроченного к 50-летию образования рэпа как жанра музыки. Отмечалось, что Шакур заказал украшение после того, как освободился из тюрьмы в 1996 году. Его эскиз он разработал сам, вдохновившись работами Никколо Макиавелли. Кольцо аукционному дому передали родственники рэпера.