Ученые предрекли исчезновение системы Гольфстрим уже в 2025 году Это приведет к катастрофическим последствиям для климата
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
14:19 (мск), источник: Газета.Ру

В Китае фермер разводит скот на балконе многоквартирного дома

Фермер в Китае разводит скот на балконе многоквартирного дома, пишет Oddity Central. Соседи мужчины требуют, чтобы он убрал животных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишут СМИ, мужчина недавно переехал из деревни в крупный город и привез с собой семь бычков весом от 10 до 20 килограммов, которых теперь держит на балконе в качестве домашних питомцев. Соседи фермера много раз жаловались на постоянное мычание и зловоние, исходящее от животных.

Сообщается, что власти уже забирали животных у мужчины, но он неоднократно возвращал бычков обратно. Пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с юмором и считают, что фермера можно понять.

«Человек всю жизнь прожил в деревне и привык держать животных в своем дворе», — пишут комментаторы.

Однако большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что такое поведение китайца и его образ жизни недопустимы в современном обществе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заменившие Zara в России ливанские магазины могут закрыть в августе
Стали известны причины, которые привели к росту цен на крупу
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости