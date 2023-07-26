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14:43 (мск), источник: Life.ru

Суд признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания

Верховный суд РФ освободил от уголовного наказания осуждённого за смертельное ДТП, участвующего в специальной военной операции. Это следует из определения коллегии по делам военнослужащих.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

По данным следствия, ефрейтор Владислав Устинов, впервые совершивший преступление средней тяжести, полностью признал вину, добровольно возместил 2,5 млн рублей и принёс искренние извинения.

На службе он характеризуется более чем положительно — получил внеочередное звание. Сами потерпевшие даже просили прекратить уголовное дело, однако Хабаровский гарнизонный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. В итоге на его сторону встал Верховный суд РФ.

Кроме смягчающих обстоятельств он учёл участие осуждённого в СВО и освободил от назначенного ранее наказания.

«С учётом изложенного, а также того, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, Устинов В. А. в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки, судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ приходит к выводу, что Устинов В. А. <…> перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания на основании статьи 80.1 УК РФ — в связи с изменением обстановки», — уточняется в тексте.

Адвокат призвала дополнить проект об освобождении бойцов СВО от уголовного наказания.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума приняла во II и III чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности бойцов специальной военной операции, которые подписали контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ в период мобилизации или в военное время.

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