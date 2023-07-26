16:33 (мск), источник: Аргументы и факты
Можно ли взять оплачиваемый отпуск во время сезонной работы?
Минтруд РФ разъяснил правила предоставления отпуска.
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Каждому работнику Трудовым кодексом РФ гарантировано право на ежегодный отпуск с сохранением среднего заработка и должности. Оплачиваемый отпуск сотрудник может взять на срок не менее 28 календарных дней. Но, что делать, если работа не постоянная, а сезонная? На этот вопрос ответили в Минтруде РФ.
Сезонными, согласно ст. 293 ТК РФ, признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев.
К сезонным работам традиционно относят занятость в сфере туризма, благоустройства, сельского хозяйства, полевые экспедиционные работы, добыча драгоценных металлов и драгоценных камней, лесозаготовительные работы и лесосплав, производство молочных и мясных консервов, ловля и переработка рыбы и морепродуктов, производство овощных консервов
Как говорится в разъяснении Минтруда, если вы трудитесь на сезонных работах, то вы тоже можете брать оплачиваемые отпуска, но из расчета два дня за каждый месяц работы. Аналогичные правила действуют для тех, кто заключил трудовой договор на срок до двух месяцев.
«Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы. Такие работники могут сходить в отпуск или получить компенсацию при увольнении из расчета два дня за месяц работы», — уточнили в ведомстве.
Его оформление ничем не отличается, от приема сотрудника на постоянную работу, несмотря на временный (сезонный) характер. Также заключается трудовой договор, правда срочный, в нем обязательно прописывается срок его действия (без такой записи он считаться заключенным на неопределенный — постоянный срок), делается запись в трудовую книгу, и оплата труда происходит в том же порядке, что и у остального персонала. Также у сезонных работников есть право на все надбавки и премии, положенные постоянным сотрудникам компании.