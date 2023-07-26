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16:46 (мск), источник: Ведомости

Собственников разрушенной в Белгороде недвижимости освободят от уплаты налогов

Жители Белгорода не будут платить налог на землю и имущество физлиц за 2022 и 2023 г., если их имущество было утрачено в результате украинских обстрелов, соответствующее решение приняли депутаты Белгородского горсовета, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

О необходимости освободить от уплаты налогов за нежилые объекты недвижимости, которые подверглись обстрелам, либо находятся в зоне риска обстрелов со стороны Украины, ранее говорил губернатор региона Вячеслав Гладков. В горсовете уточнили, что льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество.

Как пояснил председатель Общественного совета при УФНС России по региону Сергей Кравцов, норма охватила не только объекты недвижимости нежилого назначения, но и жилые помещения, в итоге льготой сможет воспользоваться большее количество пострадавших. Он назвал эту инициативу примером для других муниципалитетов области.

С начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Белгородская область стала регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В регионе с начала 2023 г. пострадавшим предприятиям и предпринимателям выплатили уже 673 млн руб.

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