18:33 (мск), источник: РБК Life
Селфи чуть не стоило жизни туристу. Спасение из ущелья попало на видео
Мужчину вытащили с помощью веревок и ремней безопасности.
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Турист, путешествовавший по Индии, выжил после падения в ущелье с высоты 21 м. На краю обрыва мужчина делал селфи, сообщает издание The Times of India. Очевидцам удалось заснять спасательную операцию на видео.
В составе группы турист по имени Гопал Пундлик Чаван отправился в пещерный комплекс Аджанты в центральной части Индии. На вершине путешественников ждала смотровая площадка, с которой открывался вид на водопад. Приятели решили сделать фотографию, в этот момент один из них потерял равновесие и полетел вниз.
После этого падения Чаван выжил. Как пишет издание, мужчине удалось зацепиться за камень. Его знакомые позвонили в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели вытащили туриста при помощи веревок и ремней безопасности. На кадрах можно увидеть, как подвешенного на тросе мужчину вытягивают десять человек. После этого Чавана доставили в местную больницу, его здоровью ничего не угрожает.