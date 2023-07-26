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19:13 (мск), источник: © РИА Новости

Фонд «Круг добра» будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более 1,5 тысячи заявок на обеспечение препаратами пациентов с хроническим гепатитом С поступило в фонд «Круг добра», в ближайшее время дети начнут получать лекарства, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Источник: © РИА Новости

Попечительский совет фонда ранее включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С. Получить дорогостоящие лекарства за счет государства смогут дети с гепатитом C от 3 до 18 лет включительно.

«На настоящий момент поступило уже более 1,5 тысяч заявок, и по всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Своевременное оказание помощи детям с хроническим гепатитом С позволит предотвратить прогрессирование заболевания, минимизировать его неблагоприятные последствия, а также исключить дальнейшее распространение инфекции, пояснили в пресс-службе.

«С этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале Госуслуг», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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