Фонд «Круг добра» будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С

Попечительский совет фонда ранее включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С. Получить дорогостоящие лекарства за счет государства смогут дети с гепатитом C от 3 до 18 лет включительно.
«На настоящий момент поступило уже более 1,5 тысяч заявок, и по всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Своевременное оказание помощи детям с хроническим гепатитом С позволит предотвратить прогрессирование заболевания, минимизировать его неблагоприятные последствия, а также исключить дальнейшее распространение инфекции, пояснили в пресс-службе.
«С этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале Госуслуг», — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.