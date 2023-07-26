18:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 26 июля
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Дело рассматривали в закрытом режиме, так как материалы следствия находились под грифом «совершенно секретно».
Госдума приняла закон, позволяющий россиянам переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных банках.
Российским вооруженным силам удалось отразить все атаки и удержать позиции, говорится в сообщении Минобороны России.
В итальянской Сицилии полыхают мощные пожары, а 24 июля стало в регионе самым знойным днём за минувшие 200 лет.
Суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальном насилии.