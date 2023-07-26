Тест: угадай фразу с берестяной грамоты 26 июля 1951 года во время раскопок в Великом Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота. Это было короткое письмо простолюдина, жившего в XV веке
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Главные новости к вечеру 26 июля
18:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 26 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Основателя Grouр-IB приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Дело рассматривали в закрытом режиме, так как материалы следствия находились под грифом «совершенно секретно».

Россиянам разрешили переводить между своими счетами бесплатно до 30 млн рублей

Госдума приняла закон, позволяющий россиянам переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных банках.

Минобороны заявило о возобновлении наступления ВСУ в Запорожской области

Российским вооруженным силам удалось отразить все атаки и удержать позиции, говорится в сообщении Минобороны России.

Сильнейшая за 200 лет жара вызвала лесные пожары в Сицилии

В итальянской Сицилии полыхают мощные пожары, а 24 июля стало в регионе самым знойным днём за минувшие 200 лет.

Суд оправдал актера Кевина Спейси

Суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальном насилии.

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