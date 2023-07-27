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01:32 (мск), источник: Газета.Ру

Заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги

Представители Государственной думы РФ предложили внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы ввести регулирование коммерческой заводческой деятельности и повысить ответственность заводчиков.

Источник: AP 2023

Согласно предложенным изменениям, заводчикам будет требоваться регистрация, вакцинация продаваемых животных и уплата налогов. Эти меры направлены на борьбу с нелегальными заводчиками, которые содержат животных в неподходящих условиях и не обеспечивают их здоровье и породность. Об этом пишет газета «Известия».

Первый зампред комитета Госдумы Владимир Бурматов отметил, что черные заводчики создают серьезные проблемы. Он привел пример ситуацию, когда в одной квартире содержались 70 пуделей, что приводило к неприемлемым условиям для жизни и вызывало недовольство соседей.

Предложенные изменения в законодательство позволят более эффективно бороться с некачественным разведением животных и защитить их от страданий. Некоторые заводчики не являются членами кинологических клубов и ассоциаций, поэтому их деятельность не контролируется. Они часто продают животных без породных документов или с нарушениями породных характеристик. Бурматов также отметил случаи, когда животные, которых покупали, умирали через короткое время.

Предложенные поправки позволят государству установить требования к заводчикам, их деятельности и условиям содержания животных. По мнению экспертов, правовое регулирование этого рынка необходимо, однако это будет сделать очень непросто.

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